Підводні розкопки тривають: біля узбережжя Туреччини знайшли затонулий корабель (фото)

Досліджуючи затонулий корабель біля середземноморського узбережжя Туреччини вчені виявли керамічні посудини віком 4 700 років. Цей вантаж є свідченням торгівлі між громадами у Східному Середземномор'ї в період ранньої бронзової доби.

Міністр культури та туризму Туреччини Мехмет Нурі Ерсой оголосив про ці знахідки 14 жовтня. Ці відкриття можуть допомогти дослідникам краще зрозуміти морську торгівлю між Анатолією та іншими регіонами Східного Середземномор'я майже 5 000 років тому, пише Arkeonews.

Вчені з Університету Акденіз вперше задокументували затонулий корабель у 2024 році. Відтоді підводний археолог Хакан Оніз очолює дослідження, спрямовані на вивчення кераміки, встановлення її можливого походження та визначення того, як ці посудини могли використовуватися.

Вчені з Університету Акденіз задокументували затонулий корабель у 2024 році. Фото: Republic of Türkiye Ministry of Culture and Tourism

Аналізи глини свідчать про те, що деякі амфори були виготовлені в майстернях у долині річки Йордан, що входить до складу Стародавнього Леванту. Ця гіпотеза пов'язує затонулий корабель біля острова Кекова з гончарними громадами, розташованими далеко на схід від середземноморського узбережжя Туреччини.

Подібні посудини знаходили на археологічних пам'ятках в Єгипті, Трої та на Криті. Ці порівняння свідчать про те, що керамічні ємності циркулювали в рамках широкої торгівельної мережі ще в ранній бронзовій добі.

В амфорах, ймовірно, перевозили оливкову олію, вино або інші товари. Їхні плоскі дна, бічні ручки та декоративні елементи нагадують кераміку, знайдену в інших регіонах Східного Середземномор'я. Дослідники вважають, що корабель плив на захід від узбережжя Леванту, можливо, у напрямку Криту або Анатолії.

Наразі археологи витягли дві амфори для детального дослідження: одну — у 2024 році, а іншу — у 2025 році. Відмінності у складі глини, конструкції та можливих способах використання свідчать про те, що на кораблі перевозилися ємності, призначені для різних цілей.

Подібні амфори знаходили на археологічних пам'ятках в Єгипті, Трої та на Криті Фото: Greek Ministry of Culture

Однією з найнезвичайніших знахідок є амфора з дев'ятьма чіткими позначками та двома отворами в корпусі. Ерсой припустив, що її використовували як вибивалку для виготовлення сиру або масла. Якщо ця інтерпретація виявиться правильною, ця ємність може стати доказом того, як готували їжу на борту стародавнього торгового корабля.

Переробка молочних продуктів під час плавання дала б морякам ще один спосіб розпоряджатися своїми запасами їжі. Екіпажам, які долали значні відстані вздовж узбережжя Середземного моря, були потрібні практичні способи збереження та приготування їжі, хоча точна функція цієї посудини залишається невизначеною.

Біля затонулого корабля археологи також виявили три кам'яні якорі. Два з них мають по три отвори, а третій — лише один. Однак дослідники ще не встановили, чи належав якийсь із цих якорів затонулому судну.

Подібні якорі знаходили в Анатолії, на Кіпрі, Криті та в Леванті. Порівняння цих предметів може допомогти дослідникам зрозуміти, як ранні мореплавці оснащували свої кораблі та як розвивалися морські традиції в цьому регіоні.

Біля затонулого корабля археологи також виявили кам'яні якорі з отворами Фото: Soprintendenza del Mare / Regione Siciliana

Ця знахідка доповнює археологічні свідчення про морський обмін уздовж південного узбережжя Туреччини в ранній бронзовій добі. Вантаж з Кекови дає уявлення про морські традиції, що існували за століття до того, як пізніші кораблі почали перевозити метали, предмети розкоші та інші товари через Середземне море.

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