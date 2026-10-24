Оружие возмездия нацистов: 80 лет назад была сделана первая фотография Земли из космоса (фото)

С помощью созданной в нацистской Германии ракеты “Фау-2”, американские ученые получили уникальное изображение нашей планеты из космоса.

24 октября 1946 года фотокамера, установленная на борту ракеты "Фау-2", сделала первый в истории снимок Земли из космического пространства. Американские ученые запустили ракету "Фау-2" с ракетного полигона в штате Нью-Мексико. Она поднялась на высоту 105 км. Через несколько минут после запуска камера упала обратно на Землю, разбилась при ударе, но пленка уцелела, пишет Фокус.

Сейчас считается, что граница космоса находится на высоте 100 км над поверхностью Земли. Она известна как линия Кармана. Именно там атмосфера настолько разреженная, что традиционный аэродинамический полет становится невозможным.

24 октября 1946 года ученые отправили в космос ракету "Фау-2" с прикрепленной фотокамерой, чтобы она могла сделать снимки Земли. Камера делала фотографии каждые полторы секунды. Всего через несколько минут после запуска камера упала обратно на Землю и разбилась. Она врезалась в поверхность планеты со скоростью 152 м/с. В результате фотокамера была уничтожена, но пленка не пострадала, ведь находилась в защитной стальной кассете.

Первая фотография Земли из космоса Фото: Wikipedia

Таким образом ученые получили первое в истории изображение Земли, сделанное из космоса. До этого самые высотные снимки поверхности планеты были сделаны с борта стратостата Explorer II, который в 1935 году поднялся на высоту 22 км.

Напоминаем, что "Фау-2" (по-немецки V-2 или Vergeltungswaffe-2, то есть оружие возмездия) была создана немецким конструктором Вернером фон Брауном и является первой в мире баллистической ракетой. Нацистская Германия в конце Второй мировой войны использовала эту ракету для обстрелов территории Бельгии и Великобритании, в частности Лондона. Первое боевое применение ракеты "Фау-2" состоялось 8 сентября 1944 года.

"Фау-2" была создана немецким конструктором Вернером фон Брауном и является первой в мире баллистической ракетой Фото: Wikipedia

Одноступенчатая ракета развивала скорость 5940 км/ч, поднималась на высоту 90 км, а ее дальность полета составляла 320 км. После окончания Второй мировой войны американцы вывезли из Германии около 100 ракет "Фау-2". Именно с запусков немецких ракет начинались ракетные программы США и СССР.

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