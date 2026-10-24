Самый сложный запуск в космос в истории: NASA раскрыло подробности миссии "Артемида-3" (фото)

NASA готовит масштабное испытание лунных посадочных модулей на околоземной орбите. Это важный этап на пути к возвращению человека на Луну.

В пятницу, 23 октября, NASA представило новые подробности о предстоящей миссии "Артемида-3", в рамках которой пройдут испытания лунных посадочных модулей от компаний Blue Origin и SpaceX. Миссия, запланированная на следующий год, является важнейшим этапом подготовки NASA к первой с 1972 года высадке астронавтов на поверхность Луны. Она должна состоятся в рамках миссии "Артемида-4" в 2028 году, пишет Space.

Компании Blue Origin и SpaceX заключили с NASA многомиллиардные контракты на разработку посадочных модулей Blue Moon и Starship соответственно. На борту одного из них астронавты впервые в XXI веке приземлятся на поверхность Луны. Во время пресс-конференции представители NASA предоставили наиболее подробную информацию о том, как будет происходить миссия "Артемида-3". Пока что она запланирована на лето 2027 года. От успеха этой миссии зависит сможет ли NASA осуществить посадку астронавтов на Луне в начале 2028 года.

Ракета Space Launch System Фото: NASA

Как заявил Джереми Парсонс, руководитель программы NASA "Артемида", это будет самый сложный запуск в космос в истории, ведь будут запущены сразу три самые мощные ракеты в мире. Вероятно, это самая сложная миссия в космос, которая когда-либо проводилась человечеством.

Ракета Starship Фото: CNN

В рамках миссии "Артемида-3" в космос с космодрома во Флориде будут запущены ракеты носители Space Launch System (SLS) от NASA, Starship от SpaceX и New Glenn от Blue Origin.

Ракета New Glenn Фото: скриншот

Согласно плану, первой полетит ракета New Glenn, которая выведет на околоземную орбиту лунный посадочный модуль Blue Moon. Затем ракета SLS выведет на орбиту космический корабль "Орион", на борту которого будут находиться астронавты NASA Рэндольф Брезник, Андре Дуглас и Фрэнк Рубио, а также астронавт Европейского космического агентства Лука Пармитано.

Посадочный модуль Starship на Луне. Иллюстрация Фото: NASA

Экипаж миссии "Артемида-3" проведет два дня на низкой околоземной орбите, проверяя работу систем космического корабля. На третий день миссии, на высоте 439 км, состоится стыковка с посадочным модулем Blue Moon. На шестой день миссии стартует ракета Starship, модифицированная верхняя ступень которой будет лунным посадочным модулем с таким же названием.

Starship встретится с кораблем "Орион" на восьмой день миссии на высоте около 381 километра. Но астронавты не перейдут на борт этого модуля.

Посадочный модуль Blue Moon на Луне. Иллюстрация Фото: NASA

После этого корабль "Орион" будет кружить вокруг Земли еще несколько дней. Астронавты будут проверять его системы и проводить научные эксперименты. Миссия "Артемида-3" должна продлиться 14 дней, после чего астронавты вернутся на Землю.

По результатам миссии "Артемида-3" NASA выберет какой именно посадочный модуль, Starship или Blue Moon, доставит астронавтов миссии "Артемида-4" на поверхность Луны в районе южного полюса.

Если NASA выберет модуль Blue Moon, то астронавты перейдут на него на орбите вокруг Луны, а затем осуществят посадку. Но если будет выбран модуль Starship, то астронавты перейдут на него на околоземной орбите, а затем полетят на Луну.

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