Загадочный вымерший вид: ученые воссоздали лицо денисовца, жившего 199 000 лет назад (фото)

Анализ окаменелых останков вымершего вида людей позволил выяснить, как выглядели денисовцы. Также ученые определили, где они жили на самом деле.

Вымерший вид людей, известный как денисовский человек, или просто денисовцы, обитал в Азии в период примерно от 300 000 до 45 000 лет назад. Но этот вид остается загадкой для ученых, ведь с момента обнаружения в 2010 году, об этих родственниках современного человека известно очень мало. Теперь же ученые провели повторный анализ найденных ранее окаменелых останков, как предполагалось, неизвестного вымершего вида людей, и оказалось, что они принадлежат денисовцам. Исследователи смогли выяснить, как выглядели денисовцы и где они на самом деле жили. Исследование опубликовано в журнале Nature, пишет IFLScience.

В конце 1970-х годов на севере Китая ученые обнаружили фрагменты черепа, челюсти и зубы, а также другие кости неизвестного вымершего вида людей. Кости, как показал анализ, имеют возраст от 138 000 до 199 000. В 2024 году антропологи предположили, что это могут быть останки нового вида под названием Homo juluensis. Но оказалось, что это не так.

В конце 1970-х годов на севере Китая ученые обнаружили фрагменты черепа, челюсти и зубы, а также другие кости неизвестного вымершего вида людей Фото: IFLS

Китайские ученые извлекли из окаменелых останков белки и обнаружили специфическую мутацию, которая указывает на то, что эти кости принадлежат денисовцу. Ключевым доказательством стал специфический вариант коллагена COL1A2-996K, который встречается у денисовцев, но отсутствует у неандертальцев и современных людей.

Также ученые использовали найденные фрагменты черепа и челюсти, а также кости и зубы для того, чтобы воссоздать лицо денисовца. Изначально они создали 3D-модели черепа, а затем сравнили их с характеристиками черепов неандертальцев, других вымерших видов и современных людей.

Ученые воссоздали лицо денисовца Фото: IFLS

Это позволило создать детальное лицо денисовца. Ученые пришли к выводу, что для этого вымершего вида были характерны низкий, сплющенный череп, массивные надбровные дуги и челюсть, которая не слишком сильно выступает вперед. Также представители вымершего вида имели низкий лоб, плоские щеки и плоскую переносицу.

По словам ученых, физические особенности денисовцев являются сочетание черт, как неандертальцев, так и более поздних видов людей.

Еще одним важным достижением ученых стало то, что они смогли получить информацию об ареале обитания денисовцев. Согласно исследованию, этот вымерший вид обитал, как и предполагалось, далеко за пределами Сибири и Тибета, где обнаружено много окаменелых останов этого вида, а именно по всей Восточной Азии.

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