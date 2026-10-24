Загадковий вимерлий вид: вчені відтворили обличчя денисівця, що жив 199 000 років тому (фото)

Аналіз скам’янілих решток вимерлого виду людей дав змогу з’ясувати, як виглядали денисівці. Також вчені встановили, де вони насправді жили.

Вимерлий вид людей, відомий як денисівська людина, або просто денисівці, мешкав в Азії в період приблизно від 300 000 до 45 000 років тому. Але цей вид залишається загадкою для вчених, адже з моменту його виявлення у 2010 році про цих родичів сучасної людини відомо дуже мало. Тепер же вчені провели повторний аналіз знайдених раніше скам’янілих решток, як передбачалося, невідомого вимерлого виду людей, і виявилося, що вони належать денисовцям. Дослідники змогли з’ясувати, як виглядали денисівці та де вони насправді жили. Дослідження опубліковано в журналі Nature, пише IFLScience.

Наприкінці 1970-х років на півночі Китаю вчені виявили фрагменти черепа, щелепи та зуби, а також інші кістки невідомого вимерлого виду людей. Як показав аналіз, вік кісток становить від 138 000 до 199 000 років. У 2024 році антропологи припустили, що це можуть бути останки нового виду під назвою Homo juluensis. Але виявилося, що це не так.

Наприкінці 1970-х років на півночі Китаю вчені виявили фрагменти черепа, щелепи та зуби, а також інші кістки невідомого вимерлого виду людей Фото: IFLS

Китайські вчені провели аналіз білків із скам’янілих решток і виявили специфічну мутацію, яка вказує на те, що ці кістки належать денисівцю. Ключовим доказом став специфічний варіант колагену COL1A2-996K, який зустрічається у денисівців, але відсутній у неандертальців і сучасних людей.

Також вчені використали знайдені фрагменти черепа та щелепи, а також кістки й зуби, щоб відтворити обличчя денисівця. Спочатку вони створили 3D-моделі черепа, а потім порівняли їх із характеристиками черепів неандертальців, інших вимерлих видів та сучасних людей.

Вчені відтворили обличчя денисівця Фото: IFLS

Це дозволило відтворити детальне зображення обличчя денисівця. Вчені дійшли висновку, що для цього вимерлого виду були характерні низький, сплющений череп, масивні надбрівні дуги та щелепа, яка не надто сильно виступає вперед. Також представники вимерлого виду мали низьке чоло, плоскі щоки та плоский перенісся.

За словами вчених, фізичні особливості денисівців є поєднанням рис як неандертальців, так і пізніших видів людей.

Ще одним важливим досягненням вчених стало те, що їм вдалося отримати інформацію про ареал проживання денисівців. Згідно з дослідженням, цей вимерлий вид мешкав, як і передбачалося, далеко за межами Сибіру та Тибету, де виявлено багато скам’янілостей цього виду, а саме по всій Східній Азії.

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