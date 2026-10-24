Вчені розкрили головну таємницю картини Ван Гога "Зоряна ніч": що там зображено (фото)

Дослідники з’ясували, чи є знаменита картина плодом уяви художника, чи там відтворено вигляд справжнього нічного неба.

"Зоряна ніч" — це один із найвідоміших творів мистецтва в сучасній історії та одна з найзнаменитіших картин Вінсента ван Гога. Вчені з Південної Кореї стверджують, що їм вдалося розгадати головну загадку цієї картини. Хоча багато вчених вважали, що вона є плодом уяви художника, дослідження показує, що це не так. Це справжнє нічне небо, і вчені з’ясували, коли саме таке небо міг бачити Ван Гог. Результати дослідження опубліковано в журналі Scientific Reports, пише IFLScience.

"Зоряна ніч" — це один із найвідоміших творів мистецтва в сучасній історії та одна з найзнаменитіших картин Вінсента ван Гога Фото: Wikipedia

Вчені провели астрономічний аналіз картини "Зоряна ніч", вивчили документи, що стосуються обставин життя художника, а також проаналізували природні та метеорологічні умови, які панували у 1889 році, коли була написана картина. Також дослідники вивчили листи Ван Гога, написані того ж року.

Як і передбачалося, на картині зображено Місяць, а також Венеру, а ще, як з’ясували вчені, там можна побачити зоряне скупчення Гіади. Насправді це реальний вигляд нічного неба, який, як припускає дослідження, бачив художник, а потім переніс на полотно.

Насправді це справжній вигляд нічного неба, який, як припускає дослідження, бачив художник, а потім переніс на полотно Фото: IFLS

Вчені вважають, що на картині "Зоряна ніч" зображено небо перед світанком, яке можна було побачити 22 липня 1889 року в Сен-Ремі-де-Прованс, тобто в тому місці, де Ван Гог працював над цією картиною.

Цього дня перед світанком на небі можна було спостерігати Місяць, Венеру та зоряне скупчення Гіади саме в тому вигляді, в якому вони зображені на картині. До того ж фаза Місяця в той момент була ближчою до тієї, що зображена на картині "Зоряна ніч".

Метеорологічні звіти того часу також свідчать про те, що тієї ночі небо було ясним. Однак дослідники наголошують, що картина могла бути створена на основі спостережень, зроблених художником протягом кількох ночей і об’єднаних в одне полотно.

Дослідники зазначають, що найголовніше в їхній науковій роботі — це те, що вони довели: картина "Зоряна ніч" ґрунтується на реальних спостереженнях, а не є плодом уяви Вінсента ван Гога.

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