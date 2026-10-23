Казка братів Грімм про Щуролова заснована на реальних подіях: 130 дітей зникли безвісти

Казка "Гамельнський щуролов" не була вигадана братами Грімм, вони включили реальну міську історію до своєї збірки.

У ранніх міських хроніках та регіональних документах — наприклад, у Люнебурзькому рукописі — згадується 26 червня 1284 року (день пам’яті святих Іоанна та Павла). Цього дня з Гамельна, як повідомляється, зникли 130 дітей або молодих людей, пише Фокус.

У найперших версіях цієї історії немає ані згадок про навалу щурів, ані сюжету про порушену обіцянку заплатити музиканту. Ці деталі — навала гризунів і відмова містян виплатити винагороду Щуролову — з’явилися лише в середині XVI століття, майже через 300 років після зникнення дітей.

Одним із найдавніших свідчень того, що ця історія справді відбулася, був вітраж у церкві Гамельна, створений приблизно у 1300 році. На ньому був зображений Щуролов, який забирає з собою дітей. Цей вітраж було втрачено в 1660 році, але, на щастя, збереглися його докладні описи.

Історики досі не знають, що насправді сталося. Згідно з однією з популярних теорій, молодих людей могли завербувати для освоєння нових земель у Східній Європі. Деякі дослідники навіть виявили прізвища, характерні для околиць Гамельна, у містах, що розташовувалися за сотні кілометрів на схід.

Інші експерти схиляються до теорії, що "Щуролов" є лише алегорією смерті, а діти, які зникли, могли загинути внаслідок хвороби або нещасного випадку.

Завдяки віршу Роберта Браунінга, написаному в 1842 році, ця історія стала широко відомою в англомовному світі, і відтоді її переказують знову й знову.

Брати Грімм писали, що двоє дітей все ж залишилися: один із них був сліпим, а інший — німим, тому жоден із них не зміг чітко пояснити, що саме сталося.

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