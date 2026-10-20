Таємнича "Зачарована скеля" вночі видає моторошні стогони: кажуть, тут мешкають духи

Загадкова гора з рожевого граніту, в якій, як кажуть, мешкають стародавні духи, вночі видає моторошні звуки — вчені розповіли, у чому тут справа.

Масивний гранітний купол, також відомий як "Зачарована скеля" (Enchanted Rock), розташований у глибині регіону Техас-Хілл-Кантрі (Техас, США) і височить на 130 метрів над навколишньою місцевістю. Відомо, що вночі ця вершина видає моторошні звуки — деякі вважають, що це пов’язано з тим, що тут мешкають духи, пише Daily Mail.

Протягом століть легенди корінних народів Америки попереджають про неспокійних духів, приречених воїнів і таємничі сили, що ховаються всередині цієї загадкової скелі. Дивні звуки, які інколи можна почути прохолодними ночами після теплих днів, лише зміцнили репутацію цього місця як точки, де природний світ стикається з надприродним.

Очевидці розповідають, що після заходу сонця гора починає видавати моторошні звуки, а на її стародавній поверхні мерехтять примарні вогні. Історики зазначають, що "Зачарована скеля" здавна пов’язана з духовними традиціями корінних народів Америки: в історичних свідченнях йдеться про те, що племена тонкава та команчі ставилися до цієї височини зі страхом і благоговінням.

Цікаво, що відвідувачі цього місця описують найрізноманітніші відчуття — від глибокого спокою до тривожного відчуття, що вони тут не самі. Інші відвідувачі розповідають про раптові холодні ділянки, незрозумілі відчуття, а деякі й зовсім стверджують, що бачили примарні постаті, схожі на воїнів корінних народів або перших переселенців.

Довгий час ці таємничі явища ставили в глухий кут вчених, але сьогодні, схоже, вони нарешті змогли знайти відповідь — втім, вона виявилася чи не такою ж дивовижною, як і самі легенди.

Справа в тому, що "Зачарована скеля" розташована на території однойменного природного парку в регіоні Техас-Хілл-Кантрі, у центральній частині штату Техас, США. Відомо, що гора утворилася близько 1,1 мільярда років тому, а люди відвідують її щонайменше останні 11 000 років.

Вважається, що плем’я тонкава вірило, ніби на вершині скелі мерехтять примарні вогні; їх також лякали дивні скрипи та стогони, що долинали з гранітних надр. Одна з легенд розповідає про воїнів, які тут вели свій останній бій, були переможені й загинули, а їхні привиди назавжди залишилися прив’язаними до місця своєї загибелі. Інша легенда розповідає історію принцеси корінного народу, яка кинулася з вершини, ставши свідком винищення свого племені — нібито тепер її дух блукає по скелі. Ще одна легенда розповідає про вождя, який як покарання за принесення у жертву власної дочки був приречений вічно блукати вершиною гори.

Цікаво, що навіть сьогодні відвідувачі "Зачарованої скелі" діляться своїми тривожними переживаннями під час подорожей. Одні кажуть, що на вершині величезного гранітного купола їх охоплює глибоке умиротворення, інші ж зізнаються, що перед обличчям безкрайніх просторів відчувають себе маленькими й смиренними.

Втім, усі ці дивні явища, насправді, мають цілком наукове пояснення. Геологи стверджують, що моторошний гул, який лунає з гори, спричинений перепадами температури: через них масивна гранітна поверхня то розширюється, то стискається.

До речі, вчені також знайшли природне пояснення таємничим вогням, які, здається, танцюють на вершині. За даними Департаменту парків та дикої природи штату Техас, у ясні ночі після дощу граніт починає мерехтіти, створюючи ілюзію примарного полум’я.

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