Археологи виявили загадковий бронзовий механізм у фракійському храмі віком 2500 років (фото)

Під час розкопок стародавнього фракійського міста в Болгарії вчені виявили в одному з храмів незвичайний бронзовий механізм. Його призначення залишається невідомим.

Археологи проводять розкопки стародавнього укріпленого поселення на півдні Болгарії, яке, можливо, було першою столицею Одриського царства. Це поселення датується VI–V століттями до н. е., і там знаходяться руїни різноманітних кам’яних споруд, зокрема храмового комплексу. В одному з храмів археологи виявили загадковий предмет, що складається з кільця та чотирьох гаків, пише Arkeonews.

За словами археологів, вони виявили бронзовий механізм, аналогів якому ще ніколи не бачили. Предмет було знайдено в одному з храмів стародавнього поселення; це кільце, до якого прикріплені чотири гаки із зазубринами, спрямованими назад.

Наразі вчених мають дві версії щодо призначення загадкового механізму, але жодна з них поки що не має підтверджень. Можливо, цей предмет міг слугувати для підвішування світильників у храмі, наприклад, глиняних, бронзових і навіть скляних. З іншого боку, характерні зазубрини нагадують елементи рибальських гачків, хоча незвично великі розміри предмета свідчать про те, що він навряд чи використовувався для лову риби. Поки що справжнє призначення механізму залишається невідомим.

Загадковий бронзовий механізм, виявлений усередині фракійського храму Фото: Скриншот

За словами вчених, сам факт виявлення цього предмета в храмі ще не означає, що він виконував ритуальну функцію. Потрібні додаткові дослідження, щоб з’ясувати, для чого його використовували.

Водночас вчені з’ясували, що на території стародавнього поселення був цілий храмовий комплекс, і в різних спорудах люди могли поклонятися різним богам. Хоча археологи поки що не встановили, яким саме богам там поклонялися.

Археологи вважають, що це поселення могло бути першою столицею Одриського царства. Однак стародавня назва міста залишається невідомою, а його статус як першої столиці царства поки що не отримав підтвердження.

За словами дослідників, масштаб і складність забудови стародавнього міста, яке займає площу понад три гектари, вказують на його зв’язок із давньогрецьким світом. Масивні кам’яні блоки та методи будівництва нагадують прийоми, характерні для грецьких міст. Також виявлені амфори свідчать про те, що мешканці стародавнього фракійського міста мали доступ до вина та оливкової олії з Стародавньої Греції.

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