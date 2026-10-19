Археологи обнаружили загадочный бронзовый механизм в фракийском храме возрастом 2500 лет (фото)

Во время раскопок древнего фракийского города в Болгарии ученые обнаружили в одном из храмов необычный бронзовый механизм. Его предназначение остается неизвестным.

Археологи ведут раскопки древнего укрепленного поселения на юге Болгарии, которое, возможно, было первой столицей Одрисского царства. Это поселение относится к VI–V векам до н. э. и там находятся развалины разнообразных каменных сооружений, включая храмовый комплекс. В одном из храмов археологи обнаружили загадочный предмет, состоящий из кольца и четырех крюков, пишет Arkeonews.

По словам археологов, они обнаружили бронзовый механизм, аналогов которому еще никогда не видели. Предмет был обнаружен в одном из храмов древнего поселения и представляет собой кольцо, к которому крепятся четыре крюка с зазубринами, направленными назад.

У ученых пока есть две версии о предназначении загадочного механизма, но ни одна пока не имеет подтверждений. Возможно, этот предмет мог служить для подвешивания светильников в храме, например, глиняных, бронзовых и даже стеклянных. С другой стороны, характерные зазубрины напоминают элементы рыболовных крючков, хотя необычно крупные размеры предмета говорят о том, что он вряд ли использовался для ловли рыбы. Пока что подлинное назначение механизма остается неизвестным.

Загадочный бронзовый механизм, обнаруженный внутри фракийского храма Фото: Скриншот

По словам ученых, сам факт обнаружения этого предмета в храме еще не означает, что он выполнял ритуальную функцию. Нужны дополнительные исследования, чтобы выяснить, для чего использовали.

В тоже время ученые выяснили, что на территории древнего поселения находился целый храмовый комплекс, и в разных постройках люди могли поклоняться разным богам. Хотя археологи пока не установили, каким именно богам там поклонялись.

Археологи считают, что это поселение могло быть первой столицей Одрисского царства. Но древнее название города остается неизвестным, а его статус как первой столицы царства пока не получил подтверждения.

По словам исследователей, масштаб и сложность устройства древнего города, который занимает площадь более трех гектаров, указывает на его связь с древнегреческим миром. Массивные каменные блоки и методы строительства напоминают приемы, характерные для греческих городов. Также обнаруженные амфоры указывают на то жители древнего фракийского города имели доступ к вину и оливковому маслу из Древней Греции.

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