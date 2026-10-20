Таинственная "Заколдованная скала" по ночам издает жуткие стоны: говорят, здесь обитают духи

Загадочная гора из розового гранита, в которой, как говорят, обитают древние духи, по ночам издает жуткие звуки — ученые рассказали, в чем тут дело.

Массивный гранитный купол, также известный как "Заколдованная скала" (Enchanted Rock), расположен в глубине региона Техас-Хилл-Кантри (Техас, США) и возвышается на 130 метров над окружающей местностью. Известно, что по ночам эта вершина издает жуткие звуки — некоторые считают, что это связано с тем, что здесь обитают духи, пишет Daily Mail.

Столетиям легенды коренных народов Америки предупреждают о беспокойных духах, обреченных воинах и таинственных силах, скрывающихся внутри этой таинственной скалы. Странные звуки, которые порой можно услышать прохладными ночами после теплых дней, лишь укрепили репутацию этого места как точки, где естественный мир сталкивается со сверхъестественным.

Очевидцы рассказывают, что после захода солнца гора начинает издавать жуткие звуки, а по ее древней поверхности мерцают призрачные огни. Историки отмечают, что "Заколдованная скала" издавна связана с духовными традициями коренных народов Америки: в исторических свидетельствах говорится, что племена тонкава и команчи относились к этой возвышенности со страхом и благоговением.

Любопытно, что посетители этого места описывают самые разные ощущения — от глубокого умиротворения до тревожного чувства, что они здесь не одни. Другие посетители рассказывают о внезапных холодных участках, необъяснимых ощущениях, а некоторые и вовсе утверждают, что замечали призрачные фигуры, напоминающие воинов коренных народов или первых переселенцев.

Долгое время эти таинственные явления ставили в тупик ученых, но сегодня, похоже, они наконец-то смогли найти ответ — впрочем, они оказались едва ли не толь же удивительными, как и сами легенды.

Дело в том, что "Заколдованная скала" находится на территории одноименного природного парка в регионе Техас-Хилл-Кантри, в центральной части штата Техас, США. Известно, что гора сформировалась около 1,1 миллиарда лет назад, а люди посещают ее минимум последние 11 000 лет.

Считается, что племя тонкава верило, что на вершине скалы мерцают призрачные огни; их также пугали странные скрипы и стоны, доносившиеся из гранитных недр. Одна из легенд повествует о воинах, которые приняли здесь свой последний бой, были повержены и погибли, а их призраки остались навечно привязаны к месту своей гибели. Другое предание рассказывает историю принцессы коренного народа, которая бросилась с вершины, став свидетельницей истребления своего племени — якобы теперь ее дух бродит по скале. Еще одна легенда повествует о вожде, который в наказание за принесение в жертву собственной дочери был обречен вечно скитаться по вершине горы.

Любопытно, что даже сегодня посетители "Зачарованной скалы" делятся тревожными переживаниями во время путешествий. Одни говорят, что на вершине огромного гранитного купола их охватывает глубокое умиротворение, другие же признаются, что перед лицом бескрайних просторов чувствуют себя маленькими и смиренными.

Впрочем, все эти странные явления, на самом деле, имеют вполне научное объяснение. Геологи утверждают, что жутковатый гул, исходящий от горы, вызван перепадами температуры: из-за них массивная гранитная поверхность то расширяется, то сжимается.

К слову, ученые также нашли естественное объяснение и загадочным огням, которые, кажется, танцуют на вершине. По данным Департамента парков и дикой природы штата Техас, в ясные ночи после дождя гранит начинает поблескивать, создавая иллюзию призрачного пламени.

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