Люди все дальше от того, чтобы уберечь Землю от климатической катастрофы: цель почти недостижима

Исследователи только что обнаружили, что цель ограничить изменение климата отметкой в 1,5°C становится все менее достижимой. И все же, это возможно.

Десятилетиями климатологи и некоторые политики надеялись, что человечеству удастся удержать глобальное потепление в пределах 1,5°C относительно доиндустриального уровня. Увы, сегодня эта цель кажется почти недостижимой: эксперты отмечают, что нам не удастся ниже данного порога, пишет IFLScience.

Наблюдения показывают, что в 2024 году средняя глобальная температура Земли впервые превысила отметку в 1,5°C выше доиндустриальных показателей. Ученые признают, что один год может быть случайным отклонением, однако все больше данных указывают на то, что мир движется к устойчивому превышению этого предела в рамках долгосрочной тенденции.

Теперь в новом исследовании команда из Канзасского университета обнаружила доказательства того, что всего через несколько лет Земля преодолеет порог в 1,5°C. Результаты исследования показали, что в период с 1971 по 2010 год наша планета нагревалась примерно на 0,18°C за десятилетие; в период с 2011 по 2025 год темпы потепления возросли до 0,40°C. Опираясь на эту тенденцию, эксперты утверждают, что планета преодолеет порог потепления в 1,5°C в период между 2026 и 2031 годами — вероятнее всего, это произойдет около 2028 года.

Отметим, что еще в 2016 году 194 государства и Европейский союз подписали Парижское соглашение — международный договор об изменении климата. Одной из главных целей этого соглашения было удержание роста среднемировой температуры на уровне "значительно ниже" 2°C в сравнении с доиндустриальной эпохой. Однако в договоре также подчеркивалось, что нам следует стремиться к ограничению потепления отметкой в 1,5°C. Впрочем, формулировки в документе были весьма расплывчаты и не закрепляли предел в 1,5°C в качестве жесткого обязательства.

Но так ли существенна разница между 1,5°C и 2°C? По словам ученых, на самом деле, разница всего в 0,5°C имеет колоссальное значение. Данные указывают, что при потеплении на 2°C выше доиндустриального уровня наша планета лишится коралловых рифов, а миллионы людей по всему земному шару столкнутся с изнурительной жарой, нехваткой воды, крайне й нищетой и наводнениями. Урожайность сельскохозяйственных культур снизится, еще больше видов живых существ вымрет, а береговые линии будут все дальше продвигаться вглубь суши.

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