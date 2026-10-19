Люди дедалі далі від того, щоб вберегти Землю від кліматичної катастрофи: мета майже недосяжна

Дослідники щойно виявили, що мета обмежити зміну клімату рівнем у 1,5 °C стає дедалі менш досяжною. І все ж це можливо.

Протягом десятиліть кліматологи та деякі політики сподівалися, що людству вдасться утримати глобальне потепління в межах 1,5 °C порівняно з доіндустріальним рівнем. На жаль, сьогодні ця мета здається майже недосяжною: експерти зазначають, що нам не вдасться опуститися нижче цього порогу, пише IFLScience.

Спостереження показують, що у 2024 році середня глобальна температура Землі вперше перевищила позначку в 1,5 °C вище доіндустріальних показників. Вчені визнають, що один рік може бути випадковим відхиленням, проте дедалі більше даних вказують на те, що світ рухається до сталого перевищення цієї межі в рамках довгострокової тенденції.

Тепер у новому дослідженні команда з Канзаського університету виявила докази того, що вже за кілька років Земля перевищить поріг у 1,5 °C. Результати дослідження показали, що в період з 1971 по 2010 рік наша планета нагрівалася приблизно на 0,18 °C за десятиліття; у період з 2011 по 2025 рік темпи потепління зросли до 0,40 °C. Спираючись на цю тенденцію, експерти стверджують, що планета подолає поріг потепління в 1,5 °C у період між 2026 і 2031 роками — найімовірніше, це відбудеться близько 2028 року.

Зазначимо, що ще у 2016 році 194 держави та Європейський Союз підписали Паризьку угоду — міжнародний договір про зміну клімату. Однією з головних цілей цієї угоди було утримання зростання середньосвітової температури на рівні "значно нижче" 2 °C порівняно з доіндустріальною епохою. Однак у договорі також підкреслювалося, що нам слід прагнути обмежити потепління позначкою в 1,5°C. Втім, формулювання в документі були досить розпливчастими і не закріплювали межу в 1,5°C як жорстке зобов’язання.

Але чи справді така істотна різниця між 1,5 °C і 2 °C? За словами вчених, насправді різниця всього в 0,5 °C має колосальне значення. Дані свідчать, що при потеплінні на 2°C вище доіндустріального рівня наша планета втратить коралові рифи, а мільйони людей по всьому земній кулі зіткнуться з виснажливою спекою, нестачею води, крайньою бідністю та повенями. Урожайність сільськогосподарських культур знизиться, ще більше видів живих істот вимре, а берегові лінії будуть дедалі далі просуватися вглиб суші.

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