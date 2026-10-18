Такого раніше не траплялося: у супер-Ель-Ніньйо в Тихому океані з"явився другий "рукав"

Нова тривожна карта показує, що зона надзвичайно теплих вод у Тихому океані суттєво розширилася — супер-Ель-Ніньйо, схоже, досягає рекордних масштабів.

Ель-Ніньйо — природне кліматичне явище в Тихому океані, яке спричиняє підвищення глобальної температури та впливає на погоду по всьому світу. Спостереження показують, що цього року це явище досягло рекордних масштабів, але, схоже, це ще не все — нові дані вказують на щось ще більш тривожне, пише Daily Mail.

Нові дані вказують на те, що зона теплих вод у Тихому океані значно розширилася — фактично, супер-Ель-Ніньйо набуло додаткового "рукава", про що свідчить тривожна карта.

Відомо, що нинішнє явище Ель-Ніньйо в Тихому океані набрало сили ще в червні 2026 року і, за прогнозами вчених, його вплив на клімат Землі збережеться до наступного року. Причому події розвиваються з безпрецедентною швидкістю.

На знімках, опублікованих 30 вересня Національною службою метеорології та гідрології Перу, видно, що за останні кілька тижнів утворився другий "відросток" теплої води. На одному зі знімків показано смугу теплої води, що простягається від узбережжя Еквадору та Перу.

Інше зображення, створене на основі даних, зібраних через два тижні, показує, що тепла вода поширилася вздовж узбережжя Чилі та далі в південно-східну частину Тихого океану. Таким чином фактично утворився другий "рукав", що відходить від основного масиву прогрітих вод — нічого подібного раніше вчені не спостерігали.

Вчені зазначають, що таке розширення означає, що значно більша акваторія східної частини Тихого океану тепер характеризується температурою поверхні моря, вищою за середню. Більше того, у деяких районах цей показник перевищує норму більш ніж на 3 °C.

Нові дані, за словами вчених, є додатковим підтвердженням побоювань, що нинішнє кліматичне явище може стати найпотужнішим за останні 1000 років. Зазначимо, що нинішнє супер-Ель-Ніньйо вже побило історичні температурні рекорди ще до того, як досягло свого піку. Як наслідок, вчені побоюються, що його вплив на клімат Землі в майбутньому може стати безпрецедентним.

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