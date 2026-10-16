Дивовижно простий спосіб видалити мікропластик із питної води: це може зробити кожен

Вчені з’ясували, що видалити частинки пластику з водопровідної води можна в домашніх умовах.

Крихітні частинки пластику можуть потрапляти в наш організм разом із їжею та напоями, а також із водопровідною водою. Вчені з Китаю виявили простий і ефективний спосіб видалення таких частинок із води, і для цього знадобиться лише те, що вже є у вас на плиті. Результати дослідження опубліковано в журналі Environmental Science & Technology Letters, пише ScienceAlert.

Мікропластик потрапляє в навколишнє середовище з одягу, засобів особистої гігієни та безлічі інших повсякденних предметів. Відомо, що мікропластик може завдати шкоди здоров’ю людини. Хоча очисні споруди й видаляють значну частину дрібних частинок пластику з водопровідної води, певна кількість все ж залишається там і може потрапити в організм людини.

У ході попередніх досліджень у питній водопровідній воді було виявлено фрагменти таких небезпечних речовин, як полістирол, поліетилен, поліпропілен та поліетилентерефталат.

Вчені провели експерименти з м'якою та жорсткою водопровідною водою (більш насиченою мінералами). У воду додали мікропластик, після чого її закип’ятили, а потім відфільтрували утворений осад. Виявилося, що кип’ятіння води з подальшою фільтрацією дозволяє видалити до 90% крихітних частинок пластику, які могли б потрапити в організм людини.

Під час кип’ятіння у воді утворюється вапняний наліт (карбонат кальцію), який можна помітити всередині кухонних чайників. Ця речовина осідає на поверхні частинок пластику, і під час нагрівання води карбонат кальцію забирає ці частинки з собою в осад.

За словами вчених, будь-які частинки пластику, вкриті вапняним нальотом, можна видалити за допомогою простого фільтра, наприклад, сітки з нержавіючої сталі, яку використовують для заварювання чаю.

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