Сонячна система набагато більша: інопланетяни можуть потрапити до нас через портали

Нова теорія передбачає, що межу Сонячної системи слід визначати не як чітку межу, а як результат складної взаємодії сил, енергій та траєкторій руху.

Двоє провідних фахівців у галузі космічних досліджень стверджують, що межі Сонячної системи потрібно переглянути. Згідно з їхньою теорією, врахування гравітаційного поля Чумацького Шляху дозволяє по-новому визначити межі впливу Сонця. Також вчені вважають, що розумні інопланетяни могли б потрапити до Сонячної системи через спеціальні портали. Стаття опублікована в журналі ROOM — The Space Journal of Asgardia, пише Space.

Нову теорію запропонували Джим Грін, колишній науковець NASA, та Ед Белбруно з Принстонського університету, США. Вчені вважають, що гравітаційна межа Сонячної системи простягається майже на 3,8 світлових років від Сонця, а це приблизно 241 000 астрономічних одиниць. Це в 241 тисячу разів більше, ніж відстань між Сонцем і Землею, і таку відстань можна порівняти з відстанню, що відділяє Сонце від найближчих зірок. Наприклад, зірка Проксима Центавра знаходиться приблизно за 4 світлові роки від нас.

Наразі межею Сонячної системи вважають місце, де сонячний вітер стикається з міжзоряним середовищем. Вона розташована на відстані приблизно 120 астрономічних одиниць від нас. Але якщо врахувати Хмару Оорта, то межа знаходиться на відстані приблизно 100 000 астрономічних одиниць або майже 1,5 світлового року. Передбачається, що там закінчується гравітаційний вплив Сонця.

Вчені вважають, що гравітаційна межа Сонячної системи простягається майже на 3,8 світлових років від Сонця, а це приблизно 241 000 астрономічних одиниць Фото: Live Science

Автори нової теорії вважають, що межу Сонячної системи слід розглядати не як чітку межу, а як результат складної взаємодії сил, енергій та траєкторій руху.

Згідно з теорією, гравітаційно стабільні точки Лагранжа L1 і L2 у системі "Сонце — Чумацький Шлях" можуть слугувати своєрідними порталами. Через них у Сонячну систему можуть потрапляти міжзоряні об’єкти, такі як відома комета 3I/ATLAS. У майбутньому вчені могли б використовувати ці точки для захоплення таких об’єктів з метою їх подальшого вивчення.

Вчені вважають, що Сонце може своєю гравітацією притягнути до себе міжзоряні об’єкти, які потрапляють у цю гравітаційно стабільну ділянку космосу, і таким чином вони можуть стати частиною Сонячної системи. Це стосується й блукаючих планет. Отже, у майбутньому в Сонячній системі може виявитися більше планет, ніж зараз.

Вчені вважають, що ці точки Лагранжа слід дослідити за допомогою зонда NASA "Нові горизонти", який зараз перебуває далеко за орбітою Плутона.

Вчені вважають, що розумні інопланетяни могли б потрапити до Сонячної системи через спеціальні портали Фото: Live Science

Також дослідники у своїй статті приділили увагу й потенційним позаземним цивілізаціям. За словами астрономів, міжзоряні перельоти вимагають уміння керувати гравітацією. Розвинена позаземна цивілізація могла б використовувати це для подорожей по Чумацькому Шляху за допомогою порталів, створених у точках Лагранжа.

Таким чином, розумні інопланетяни, якщо вони існують, можуть проникати в Сонячну систему через ці портали і навіть створювати станції спостереження в точках Лагранжа системи "Сонце — Чумацький Шлях". Дослідники вважають, що спостереження за цими місцями в космосі можуть допомогти виявити докази існування позаземних цивілізацій.

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