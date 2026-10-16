Інопланетяни тепер не сховаються: створено унікальний детектор для виявлення позаземного життя

Новий мікрочіп допоможе виявити ознаки позаземного життя у космосі. Він уже успішно пройшов перше випробування.

Якщо десь у космосі живуть інопланетяни, то позаземне життя добре приховується, адже його поки що не вдалося виявити. Вчені розробили новий електричний метод виявлення ознак життя за межами Землі. Метод ґрунтується на аналізі амінокислот, тобто будівельних блоків білків. Дослідження опубліковано в журналі Nature Communications, пише ScienceAlert.

Амінокислоти існують у двох дзеркально симетричних формах: L-формі та D-формі. Співвідношення цих форм у зразку може вказувати на те, чи були амінокислоти утворені живими організмами, чи виникли в результаті небіологічних процесів. Така дзеркальність молекул називається хіральністю.

Хіральність амінокислот уже можна досліджувати за допомогою методу рідинної хроматографії-мас-спектрометрії, але для цього потрібне велике обладнання та багато зразків. Тому цей метод не підходить для використання в детекторах, розміщених на планетоходах. Вчені пропонують більш компактну технологію.

Новий метод дозволяє визначати хіральність за допомогою крихітного зазору між двома золотими нанодротами. Дві нанопроводи розташовані на надзвичайно малій відстані одна від одної, що створює між ними електричний тунельний струм. Це квантовий ефект, під час якого електрони переміщуються через зазор, що їх розділяє.

Можливо, десь на Марсі приховане позаземне життя Фото: NASA

Коли на мікрочіп, що містить такий зазор, наносять розчин із молекулами амінокислот, електричний струм змінюється. Ці зміни можна виміряти, що дозволяє визначити, у якій формі перебувають амінокислоти. Тобто можна зрозуміти, чи створені вони живими організмами, чи ні.

Вчені стверджують, що за допомогою їхнього методу вперше вдалося розрізнити хіральність амінокислот на рівні окремих молекул. Вчені вже провели перше випробування на метеоритах, і їхній метод продемонстрував дуже високу точність на рівні 80%.

Цей детектор позаземного життя не може виявити інопланетян на великій відстані, йому потрібні зразки для аналізу. Вчені вважають, що такі детектори можна буде встановлювати на планетоходах, які досліджуватимуть планети та їхні супутники в Сонячній системі, а також колись і планети поза межами Сонячної системи.

Інші новини науки