Біля Сонця помітили дивний об'єкт: це може бути корабель інопланетян довжиною 4 км (фото)

Уфолог стверджує, що на знімку зонда NASA можна побачити космічний корабель позаземної цивілізації.

Космічний апарат NASA Solar and Heliospheric Observatory (SOHO) досліджує Сонце, а зокрема — його верхню атмосферу — корону. На новому зображенні Сонця, де видно корональні промені, уфолог Скотт К. Уорінг виявив загадковий білий циліндричний об’єкт, який, як він стверджує, є величезним космічним кораблем інопланетян, пише Daily Mail.

Уорінг, який займається дослідженням випадків появи НЛО, вивчив фотографію зонда NASA і вважає, що на ній зафіксовано проліт космічного корабля позаземної цивілізації, який, за його оцінками, рухається майже зі швидкістю світла.

Уфолог стверджує, що об’єкт, який можна побачити в правій частині зображення Сонця, має довжину близько 4 кілометрів, а ширину — близько 800 метрів. При цьому, за словами Ворінга, космічний корабель використовує якийсь промінь, щоб утримувати поруч три сферичні об’єкти меншого розміру.

Уфолог стверджує, що об"єкт, який можна побачити в правій частині зображення Сонця, має довжину близько 4 кілометрів, а ширину — близько 800 метрів Фото: NASA

За словами дослідника НЛО, космічний корабель такого розміру "міг би за короткий час перевезти через весь Всесвіт десятки тисяч пасажирів".

NASA не підтверджувало існування розумних інопланетян чи інших форм позаземного життя, а також не коментувало наявність дивного об’єкта на фотографії зонда SOHO. Але Уорінг упевнений, що "NASA ніколи не почне про це говорити". Уфолог вважає, що ця фотографія є стовідсотковим доказом того, що інопланетяни щодня перетинають Сонячну систему, "тоді як громадськість тримають у невіданні щодо подібних об’єктів".

Уфолог вважає, що ця фотографія є стовідсотковим доказом того, що інопланетяни щодня перетинають Сонячну систему Фото: NASA

Уфолог порівняв розміри цього "космічного корабля інопланетян" із відомим міжзоряним об’єктом 3I/ATLAS, який було помічено в Сонячній системі минулого року і який зараз перебуває на її околицях. Вважається, що довжина 3I/ATLAS сягає понад 5 км. Американський астрофізик Аві Леб, відомий мисливець за інопланетянами, деякий час стверджував, що 3I/ATLAS насправді не є кометою з іншої частини Чумацького Шляху, а, можливо, космічним кораблем інопланетян.

Виходячи з цього, Уорінг зазначає, що помічений ним дивний об’єкт за розмірами нагадує 3I/ATLAS, який, як він стверджує, є космічним кораблем, а отже, він змінив свою траєкторію руху й знову повернувся до Сонця.

Уфолог порівняв розміри цього "космічного корабля інопланетян" із відомим міжзоряним об"єктом 3I/ATLAS, який було помічено в Сонячній системі минулого року і який зараз перебуває на її околицях Фото: NOIRLab

Нагадуємо, що комета 3I/ATLAS перебувала на найближчій відстані від Сонця наприкінці жовтня 2025 року, а найближче до Землі вона була у грудні минулого року. Більшість вчених відзначають незвичайні характеристики 3I/ATLAS, але вважають цей об’єкт кометою, яка мільярди років мандрує нашою галактикою і випадково опинилася в Сонячній системі. І незабаром вона знову опиниться в міжзоряному просторі.

Що стосується незвичайного об’єкта на знімку зонда NASA, то це може бути, наприклад, плазма, що вилетіла з Сонця.

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