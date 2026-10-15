Возле Солнца замечен странный объект: это может быть корабль инопланетян длиной 4 км (фото)

Уфолог утверждает, что на снимке зонда NASA можно увидеть космический корабль внеземной цивилизации.

Космический аппарат NASA Solar and Heliospheric Observatory (SOHO) изучает Солнце и в частности, его верхнюю атмосферу – корону. На новом изображении Солнца, где видны корональные лучи, уфолог Скотта К. Уоринг обнаружил загадочный белый цилиндрический объект, который, как он утверждает, является огромным космическим кораблем инопланетян, пишет Daily Mail.

Уоринг, который занимается исследованиями случаев появления НЛО, изучил фотографию зонда NASA, и считает, что там запечатлен пролет космического корабля внеземной цивилизации, который, по его оценкам, движется почти со скоростью света.

Уфолог утверждает, что объект, который можно увидеть в правой части изображения Солнца, имеет длину около 4 километров, а ширину – около 800 метров. При этом, по словам Уоринга, космический корабль использует некий луч, чтобы удерживать рядом три сферических объекта меньшего размера.

Уфолог утверждает, что объект, который можно увидеть в правой части изображения Солнца, имеет длину около 4 километров, а ширину – около 800 метров Фото: NASA

По словам исследователя НЛО, космический корабль такого размера "мог бы за короткое время перевезти через всю Вселенную десятки тысяч пассажиров".

NASA не подтверждало, что существование разумных инопланетян или другой формы внеземной жизни, а также не комментировало наличие странного объекта на фотографии зонда SOHO. Но Уоринг уверен, что "NASA никогда не станет об этом говорить". Уфолог считает, что эта фотография является стопроцентным доказательством того, что инопланетяне ежедневно пересекают Солнечную систему, "в то время как общественность держат в неведении относительно подобных объектов".

Уфолог считает, что эта фотография является стопроцентным доказательством того, что инопланетяне ежедневно пересекают Солнечную систему Фото: NASA

Уфолог сравнил размеры этого "космического корабля инопланетян" с известным межзвездным объектом 3I/ATLAS, который был замечен в Солнечной системе в прошлом году и сейчас находится на ее окраинах. Считается, что длина 3I/ATLAS достигает более 5 км. Американский астрофизик Ави Леб, известный охотник за инопланетянами, некоторое время утверждал, что 3I/ATLAS на самом деле не является кометой из другой части Млечного Пути, а может быть космическим кораблем инопланетян.

Исходя из этого Уоринг говорит, что замеченный им странный объект по размерам напоминает 3I/ATLAS, который, как он утверждает, является космическим кораблем, а значит он изменил свою траекторию движения и снова вернулся к Солнцу.

Уфолог сравнил размеры этого "космического корабля инопланетян" с известным межзвездным объектом 3I/ATLAS, который был замечен в Солнечной системе в прошлом году и сейчас находится на ее окраинах Фото: NOIRLab

Напоминаем, что комета 3I/ATLAS находилась на самом близком расстоянии от Солнца в конце октября 2025 года, а ближе всего к Земле она находилась в декабре прошлого года. Большинство ученых отмечают необычные характеристики 3I/ATLAS, но считают этот объект кометой, которая миллиарды лет путешествует по нашей галактике и случайно оказалась в Солнечной системе. И скоро она снова окажется в межзвездном пространстве.

Что касается необычного объекта на снимке зонда NASA, то это может быть, например, плазма, вылетевшая из Солнца.

Другие новости науки