Точно не сфера: ученые определили истинную форму планет, которых нет в Солнечной системе

Теоретические прогнозы ученых подтвердились на примере горячего Юпитера, расположенного в 1300 световых лет от нас.

До сих пор астрономы считали, что газовые гиганты класса горячий Юпитер, которые находятся очень близко к своим звездам, имеют атмосферу сферической формы. Но исследование планеты WASP-17b, показало, что на самом деле это не так. Горячие Юпитеры имеют более причудливую форму. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy, пишет IFLScience.

Астрономы применили новый метод для изучения формы атмосферы планеты класса горячий Юпитер — WASP-17b. Такие планеты, аналогов которым нет в Солнечной системе, имеют очень высокую температуру из-за того, что находятся очень близко к своим звездам. При этом они всегда обращены одной стороной к своей звезде, а потому у них есть сторона вечного света — дневная, и сторона вечной тьмы – ночная.

WASP-17b – это газовый гигант, который находится на расстоянии 1300 световых лет нас и по размеру примерно в 8 раз больше Юпитера, но масса данного мира меньше, чему у самой большой планеты Солнечной системы. WASP-17b находится так близко к своей звезде, что полный оборот вокруг нее совершает всего за 3,7 земных дней.

Астрономы наконец-то выяснили, какую настоящую форму имеют планеты класса горячий Юпитер. Результаты исследования показывают, что атмосфера планеты WASP-17b, хотя в целом и сохраняет сферическую форму, является асимметричной. Это значит, что одна из ее сторон более вытянута, а потому планета больше похожа на яйцо.

Результаты исследования подтверждают теоретические прогнозы и демонстрируют, как мощные ветры и экстремальные температуры воздействуют на горячий Юпитер. Мощные потоки ветра переносят тепло с постоянно освещенной дневной стороны планеты на ночную, из-за чего атмосфера в этой части планеты раздувается сильнее.

На сегодняшний день известно более 6000 подтвержденных планет вне Солнечной системы. Данный метод изучения далеких миров открывает новые возможности для понимания сложных процессов в их атмосферах.

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