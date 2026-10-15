Точно не сфера: вчені визначили справжню форму планет, яких немає в Сонячній системі

Теоретичні прогнози вчених підтвердилися на прикладі гарячого Юпітера, розташованого за 1300 світлових років від нас.

Досі астрономи вважали, що газові гіганти класу "гарячий Юпітер", які знаходяться дуже близько до своїх зірок, мають атмосферу сферичної форми. Однак дослідження планети WASP-17b показало, що насправді це не так. "Гарячі Юпітери" мають більш химерну форму. Результати дослідження опубліковано в журналі Nature Astronomy, пише IFLScience.

Астрономи застосували новий метод для вивчення форми атмосфери планети класу "гарячий Юпітер" — WASP-17b. Такі планети, аналогів яким немає в Сонячній системі, мають дуже високу температуру через те, що знаходяться дуже близько до своїх зірок. При цьому вони завжди звернені однією стороною до своєї зірки, а тому у них є сторона вічного світла — денна, і сторона вічної темряви — нічна.

WASP-17b — це газовий гігант, який розташований на відстані 1300 світлових років від нас і за розміром приблизно у 8 разів більший за Юпітер, але маса цієї планети менша, ніж у найбільшої планети Сонячної системи. WASP-17b знаходиться так близько до своєї зірки, що повний оберт навколо неї здійснює всього за 3,7 земних днів.

Астрономи нарешті з’ясували, яку форму насправді мають планети класу "гарячий Юпітер". Результати дослідження показують, що атмосфера планети WASP-17b, хоча загалом і зберігає сферичну форму, є асиметричною. Це означає, що одна з її сторін більш витягнута, а тому планета більше схожа на яйце.

Результати дослідження підтверджують теоретичні прогнози та демонструють, як сильні вітри та екстремальні температури впливають на гарячий Юпітер. Потужні вітрові потоки переносять тепло з постійно освітленої денної сторони планети на нічну, через що атмосфера в цій частині планети роздувається сильніше.

На сьогодні відомо понад 6000 підтверджених планет поза Сонячною системою. Цей метод дослідження далеких світів відкриває нові можливості для розуміння складних процесів у їхніх атмосферах.

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