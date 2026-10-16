100 000 років тому жили гібриди неандертальців і людей: що з ними не так (фото)

Дослідники вивчили останки ймовірних гібридів неандертальців і людей та оприлюднили невтішні висновки.

У геномі всіх сучасних людей, чиї предки покинули Африку, міститься невеликий відсоток неандертальської ДНК. Це означає, що в далекому минулому представники Homo sapiens схрещувалися з неандертальцями. Нащадки таких союзів повинні мати риси як людей, так і неандертальців. Але вчені дійшли висновку, що доки не вдасться отримати ДНК із рештків ймовірних гібридів, ми так і не дізнаємося, до якого саме виду вони належали. Результати дослідження опубліковано в Journal of the Royal Anthropological Institute, пише IFLScience.

Наразі вчені вважають, що схрещування неандертальців і людей вперше відбулося на Близькому Сході в регіоні Левант (нині там розташовані Сирія, Ізраїль, Ліван та Йорданія). Саме там було виявлено найдавніші поховання, яким понад 150 000 років.

Вчені протягом багатьох років досліджували ці поховання і з’ясували, що в них знаходяться останки ймовірних гібридів, які мають характерні фізіологічні риси як людей, так і неандертальців. Однак серед вчених немає єдиної думки щодо того, чи є ці особини гібридами, чи все-таки належать до різних видів.

Автори нового дослідження провели новий аналіз даних, отриманих під час дослідження решток ймовірних гібридів, виявлених у Леванті.

Череп ймовірного гібрида людини та неандертальця Фото: IFLS

Останки 15 особин віком 100 000 років свідчать про те, що це Homo sapiens. При цьому є кілька ознак, які вказують на їхнє гібридне походження, зокрема серйозні порушення розвитку.

Останки 10 особин віком від 100 000 до 130 000 років також відносять до Homo sapiens, але деякі ознаки вказують на можливу проміжну морфологію між людьми та неандертальцями.

Останки однієї особини віком 170 000 років вказують на те, що це може бути як представник Homo sapiens, так і неандерталець.

Автори дослідження лише зазначають, що важко визначити гібридну природу тієї чи іншої особини, спираючись виключно на фізичні характеристики.

Вчені дійшли висновку, що всі три групи стародавніх людей мають морфологічні ознаки гібридизації. Але доки не вдасться вилучити ДНК із решток, неможливо визначити, чи є ці особини гібридами людей і неандертальців, чи ні. Простіше кажучи, потрібні прямі генетичні докази гібридизації, яких поки що немає.

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