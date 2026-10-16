Через 2000 років виявлено дорогу, якою Ісус міг іти до місця свого розп'яття (фото)
Розкопки на території Храму Гробу Господнього привели до цікавого відкриття.
Археологи провели розкопки на території Храму Гробу Господнього в Єрусалимі та виявили ділянку стародавньої дороги, якою 2000 років тому міг іти Ісус Христос на Голгофу, пише Daily Mail.
Храм Гробу Господнього було збудовано з ініціативи римського імператора Костянтина та освячено у 335 році н. е., тобто через 300 років після смерті Ісуса, який, як вважається, помер приблизно у 33 році н. е. Згідно з християнським віровченням, ця церква стоїть на місці, де був розп’ятий, похований, а потім воскрес Ісус Христос.
Археологи з Італії під час розкопок виявили на території Храму Гробу Господнього ділянку широкої дороги, вимощеної каменем, яка датується I століттям нашої ери. Збережена ділянка дороги має розміри приблизно 3 на 3,6 метра. Передбачається, що ця дорога вела вгору, у південно-західному напрямку, а саме до Голгофи, місця розп'яття Ісуса.
Дорога датується періодом, що передував масштабній перебудові Єрусалима римським імператором Адріаном у II столітті. Це дає підстави припустити, що дорога існувала й використовувалася ще за життя Ісуса.
Дослідники також розглядають версію, згідно з якою дорога могла слугувати для транспортування будівельних матеріалів, але її конструкція свідчить про те, що завантаженим возам було б складно їхати нею.
Франческа Романа Стасолла з Римського університету "Сапієнца", керівниця розкопок, каже, що поки що це лише гіпотеза, але є ймовірність того, що ця дорога вела до Голгофи, тобто до місця публічних страт у Єрусалимі, який перебував під владою римлян. Згідно з Біблією, Ісус був розп’ятий на Голгофі.
У Стародавньому Римі страти були публічними видовищами, тому до місця їхнього проведення мала вести дорога, здатна вмістити багато людей.
Хоча в стародавніх джерелах згадуються масові розп'яття в околицях Єрусалима, археологам поки що не вдалося точно встановити, де саме розташовувалося місце для публічних страт.
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