Загадка персня "Понтій Пілат": артефакт проливає світло на розп'яття Ісуса

Новий аналіз стародавнього персня проливає світло на одну з деталей біблійного оповідання про розп’яття Ісуса Христа.

На стародавньому персні з мідного сплаву вигравірувано ім’я "Понтій Пілат" — так звали римського намісника Юдеї, який мав усі повноваження юридичної та військової влади, необхідні для того, щоб розпорядитися про розп’яття Ісуса, пише Daily Mail.

Цю обручку знайшли ще в 1960-х роках у фортеці в Юдейській пустелі. Нещодавно вчені вирішили ще раз дослідити цей артефакт, щоб відповісти на запитання: як така впливова людина могла носити прикрасу з простої міді?

Викладачка історії стародавнього іудаїзму в Каліфорнійському університеті Кетрін Бонешо вважає, що Пілат, ймовірно, ніколи не носив цей перстень. Найімовірніше, прикраса належала службовцю нижчого рангу, який виконував адміністративні завдання за дорученням намісника.

Фахівець з раннього християнства з Бірмінгемського університету Кандіда Мосс зазначає, що таке тлумачення може пояснити одну з деталей опису розп’яття Ісуса в Євангелії від Івана.

У 19-му розділі Євангелія від Івана описується табличка, прикріплена до хреста Ісуса, з написом: "Ісус Назарянин, Цар Юдейський". У Біблії сказано, що її підготував Пілат, однак Мосс зазначає, що намісник, найімовірніше, доручив би це завдання комусь із підлеглих.

"Гадаю, цей перстень допомагає зрозуміти, чому в Біблії сказано, що Пілат зробив напис на хресті Ісуса, хоча історикам відомо, що він ніяк не міг написати його власноруч. Швидше за все, він доручив цю роботу комусь іншому", — каже Мосс.

У Біблії сказано, що Пілат не знайшов у діях Ісуса складу злочину і намагався його звільнити. Однак натовп не відступав, і під його тиском Пілат засудив Ісуса до смерті через розп’яття. Того ж дня Ісус помер.

Мідний сплав, з якого виготовлено перстень, був більш характерним для прикрас, які носили прості іудеї, солдати та нижчі чиновники. Представники вищих ешелонів влади носили золоті персні з дорогоцінними каменями.

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