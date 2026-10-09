Загадка кольца "Понтий Пилат": артефакт проливает свет на распятие Иисуса

Новый анализ древнего кольца проливает свет на одну из деталей библейского повествования о распятии Иисуса Христа.

На древнем кольце из медного сплава выгравировано имя “Понтий Пилат” — так звали римского наместника Иудеи, обладавшего всей полнотой юридической и военной власти, необходимой для того, чтобы распорядиться о распятии Иисуса, пишет Daily Mail.

Это кольцо нашли еще в 1960-х годах в крепости в Иудейской пустыне. Недавно ученые решили изучить этот артефакт повторно, чтобы ответить на вопрос: как настолько влиятельный человек мог носить украшение из простой меди?

Преподаватель истории древнего иудаизма в Калифорнийском университете Кэтрин Бонешо считает, что Пилат, вероятно, никогда не носил это кольцо. Скорее всего, украшение принадлежало служащему более низкого ранга, которые выполнял административные задачи по поручению наместника.

Специалист по раннему христианству из Бирмингемского университета Кандида Мосс говорит, что такая трактовка может объяснить одну из деталей описания распятия Иисуса в Евангелии от Иоанна.

В 19-й главе Евангелия от Иоанна описывается табличка, прикрепленная к кресту Иисуса, с надписью: “Иисус Назорей, Царь Иудейский”. В Библии говорится, что ее подготовил Пилат, однако Мосс отмечает, что наместник, скорее всего, поручил бы эту задачу кому-то из подчиненных.

“Думаю, это кольцо помогает понять, почему в Библии сказано, что Пилат сделал надпись для креста Иисуса, хотя историкам известно, что он никак не мог написать ее собственноручно. Скорее всего, он поручил эту работу кому-то другому”, — говорит Мосс.

В Библии сказано, что Пилат не нашел в действиях Иисуса состава преступления и пытался его освободить. Однако толпа не отступала, и под ее давлением Пилат приговорил Иисуса к смерти через распятие. В тот же день Иисус скончался.

Медный сплав, из которого изготовлено кольцо, был более характерен для украшений, которые носили простые иудеи, солдаты и младшие чиновники. Представители высших эшелонов власти носили золотые перстни с драгоценными камнями.

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