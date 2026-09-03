Найдено место, где Иисус ходил по воде: 2000 лет назад здесь произошло чудо (фото)

Исследователи считают, что им наконец-то удалось обнаружить часть порта, которая, как считается, является тем самым местом, где Иисус ходил по воде.

Галилейское море стало местом, где произошло одно из самых известных чудес Иисуса, где он успокоил сильную бурю, а также прошел по воде. Теперь ученые считают, что им наконец-то удалось обнаружить это место спустя 2000 лет, пишет Daily Mail.

На северном берегу Галилейского моря находилась рыбацкая деревня Капернаум, ставшая центром служения Иисуса после того, как он покинул Назарет, а также местом, где Христос встретил нескольких апостолов. Библия описывает, как Иисус проповедовал в этом городе, исцелял больных и неоднократно пересекал озеро на лодке.

Теперь археологи утверждают, что им удалось обнаружить часть порта, который когда-то соединял библейский город с озером, включая камень пирамидальной формы, служивший указателем для безопасного входа лодок.

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По мнению Управления природы и парков Израиля считает, что новое открытие предоставляет редкую возможность заглянуть в морской мир, в котором жили и путешествовали Иисус и его ученики. По словам доктора Хагай Двира, несмотря на то, что нет доказательств того, что Иисус использовал именно этот причал, эксперты все же полагают, что гавань могла обслуживать суда, подобные тем, которые были описаны в Новом Завете.

Отметим, что в Новом Завете Капернаум описывается как место, где Иисус совершил несколько своих самых известных чудес. Евангелия говорят, что он изгнал злого духа из человека в городской синагоге, прежде чем исцелить тещу Петра от сильной лихорадки и исцелить толпы больных и одержимых. Также утверждается, что Иисус исцелил парализованного человека, которого друзья спустили через крышу переполненного дома, а также тяжело больного слугу римского центуриона. В то же время в Евангелии от Матфея рассказывается о другом чуде: по возвращении в Капернаум Петр поймал рыбу с монетой во рту, что позволило ему и Иисусу заплатить храмовый налог.

Рыбацкую деревню также связывают с хождением Иисуса по воде. В Евангелии от Иоанна говорится, что ученики плыли к Капернауму, когда увидели Иисуса, приближающегося к их лодке через бурное озеро. Впрочем, в самом тексте Библии не указывается точное место, где Иисус ступил на воду и где достиг берега.

По словам ученых, падение уровня моря в Галилейском море в 2025 году обнажили древний пирс, сделав большую часть сооружения видимой. Сегодня эта находка вновь привлекла внимание ученых, поскольку появились утверждения о том, что она связана с библейским миром Иисуса.

Древняя рыбацкая лодка, длина которой составляла около 8 метров Фото: Wikimedia Commons

Раскопщики обнаружили два параллельных ряда больших камней, расположенных примерно в 3-4 метрах друг от друга. Пространство между ними образовывало защищенную пристань, способную вместить два судна одновременно.

По словам ученых, вполне логичным кажется предположение о том, что эти причалы, вероятно, также включали в себя место для швартовки, специально предназначенное для лодки Иисуса. По словам археолога Эудженио Аллиата, суда, использующие гавань, могли перевозить группу, в которую входили Иисус и апостолы.

К слову недалеко от кибуца Гиносар была обнаружена древняя рыбацкая лодка, длина которой составляла около 8 метров — она приводилась в движение веслами или парусом. Возраст лодки также оценивается в 2000 лет и соответствует описанию лодки в Евангелиях.

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