Команда по поиску Ноева ковчега нашла первую зацепку: обнаружена окаменевшая древесина (видео)

Команда энтузиастов Noah's Ark Scans заявила, что обнаружила в предполагаемом месте расположения Ноева ковчега свою первую улику.

Поисковая команда считает, что нашла кусок окаменелой древесины.

"На прошлой неделе мы провели визуальное сканирование с помощью одного из приложений наших партнеров. Приложение смогло идентифицировать известняк и другие типы горных пород, точность которых мы уже подтвердили в ходе предыдущих исследований. Но один из камней оказался окаменелой древесиной", — пишет Noah's Ark Scans в соцсети X.

Possible petrified wood identified at Noah’s Ark:



Last week, we ran a visual scan test through one of our partner’s apps. The app was able to identify Limestone and other types of rocks that we have already confirmed to be accurate through past testing.



But one of the rocks… pic.twitter.com/LjMqyWWMqk — Noahs Ark Scans (@noahsarkscans) September 1, 2026

Энтузиасты также соглашаются с тем, что сканирование с помощью приложения не является веским доказательством, поэтому они отправят найденный экземпляр в лабораторию для дальнейшего анализа.

Команда Noah's Ark Scans получила разрешения на бурение в давно обсуждаемой формации Дурупынар, месте, которое многие считают местом расположения Ноева ковчега.

Відео дня

Турецкие власти проголосовали за одобрение бурения керна в формации Дурупынар, расположенной в горах восточной Турции. Дело в том, что эта формация имеет достаточно странную форму – она похожа на лодку, именно поэтому многие связывают ее с Ноевым ковчегом.

Сканирование с помощью радара, по словам команды, показало подземные структуры, которые похожи на коридор и камеры, среди которых был коридор длиной более 76 метров.

Следующий шаг — бурение узких кернов в эти пространства и отправка туда робота-землекопа Gopher, созданного для работы под землей.

С приближением морозов команда будет вынуждена приостановить свой проект до следующего 2027 года.

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