UA
UA
Разделы
Материалы

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Наука

Команда по поиску Ноева ковчега нашла первую зацепку: обнаружена окаменевшая древесина (видео)

Ноев ковчег
Фото: Noah’s Ark Scans

Команда энтузиастов Noah's Ark Scans заявила, что обнаружила в предполагаемом месте расположения Ноева ковчега свою первую улику.

Поисковая команда считает, что нашла кусок окаменелой древесины.

"На прошлой неделе мы провели визуальное сканирование с помощью одного из приложений наших партнеров. Приложение смогло идентифицировать известняк и другие типы горных пород, точность которых мы уже подтвердили в ходе предыдущих исследований. Но один из камней оказался окаменелой древесиной", — пишет Noah's Ark Scans в соцсети X.

Энтузиасты также соглашаются с тем, что сканирование с помощью приложения не является веским доказательством, поэтому они отправят найденный экземпляр в лабораторию для дальнейшего анализа.

Команда Noah's Ark Scans получила разрешения на бурение в давно обсуждаемой формации Дурупынар, месте, которое многие считают местом расположения Ноева ковчега.

Відео дня

Турецкие власти проголосовали за одобрение бурения керна в формации Дурупынар, расположенной в горах восточной Турции. Дело в том, что эта формация имеет достаточно странную форму – она похожа на лодку, именно поэтому многие связывают ее с Ноевым ковчегом.

Сканирование с помощью радара, по словам команды, показало подземные структуры, которые похожи на коридор и камеры, среди которых был коридор длиной более 76 метров.

Следующий шаг — бурение узких кернов в эти пространства и отправка туда робота-землекопа Gopher, созданного для работы под землей.

С приближением морозов команда будет вынуждена приостановить свой проект до следующего 2027 года.

Другие новости науки