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Команда, яка займається пошуками Ноєвого ковчега, знайшла першу зачіпку: виявлено скам"янілу деревину (відео)

Ноїв ковчег
Фото: Noah’s Ark Scans

Команда ентузіастів Noah's Ark Scans заявила, що виявила у ймовірному місці розташування Ноєвого ковчега свій перший доказ.

Пошукова команда вважає, що знайшла шматок скам’янілої деревини.

"Минулого тижня ми провели візуальне сканування за допомогою одного з додатків наших партнерів. Додаток зміг ідентифікувати вапняк та інші типи гірських порід, точність яких ми вже підтвердили під час попередніх досліджень. Але один із каменів виявився скам’янілою деревиною", — пише Noah's Ark Scans у соцмережі X.

Ентузіасти також погоджуються з тим, що сканування за допомогою додатка не є вагомим доказом, тому вони надішлють знайдений екземпляр до лабораторії для подальшого аналізу.

Команда Noah's Ark Scans отримала дозволи на буріння у давно обговорюваній формації Дурупинар — місці, яке багато хто вважає місцем розташування Ноєвого ковчега.

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Турецька влада проголосувала за схвалення буріння керна у формації Дурупинар, розташованій у горах східної Туреччини. Справа в тому, що ця формація має досить дивну форму — вона схожа на човен, саме тому багато хто пов'язує її з Ноєвим ковчегом.

За словами команди, сканування за допомогою радара виявило підземні структури, схожі на коридор і камери, серед яких був коридор довжиною понад 76 метрів.

Наступний крок — буріння вузьких свердловин у ці порожнини та відправка туди робота-землекопа Gopher, створеного для роботи під землею.

З наближенням морозів команда буде змушена призупинити свій проєкт до наступного 2027 року.

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