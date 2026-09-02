Команда, яка займається пошуками Ноєвого ковчега, знайшла першу зачіпку: виявлено скам"янілу деревину (відео)

Команда ентузіастів Noah's Ark Scans заявила, що виявила у ймовірному місці розташування Ноєвого ковчега свій перший доказ.

Пошукова команда вважає, що знайшла шматок скам’янілої деревини.

"Минулого тижня ми провели візуальне сканування за допомогою одного з додатків наших партнерів. Додаток зміг ідентифікувати вапняк та інші типи гірських порід, точність яких ми вже підтвердили під час попередніх досліджень. Але один із каменів виявився скам’янілою деревиною", — пише Noah's Ark Scans у соцмережі X.

Possible petrified wood identified at Noah’s Ark:



Last week, we ran a visual scan test through one of our partner’s apps. The app was able to identify Limestone and other types of rocks that we have already confirmed to be accurate through past testing.



But one of the rocks… pic.twitter.com/LjMqyWWMqk — Noahs Ark Scans (@noahsarkscans) September 1, 2026

Ентузіасти також погоджуються з тим, що сканування за допомогою додатка не є вагомим доказом, тому вони надішлють знайдений екземпляр до лабораторії для подальшого аналізу.

Команда Noah's Ark Scans отримала дозволи на буріння у давно обговорюваній формації Дурупинар — місці, яке багато хто вважає місцем розташування Ноєвого ковчега.

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Турецька влада проголосувала за схвалення буріння керна у формації Дурупинар, розташованій у горах східної Туреччини. Справа в тому, що ця формація має досить дивну форму — вона схожа на човен, саме тому багато хто пов'язує її з Ноєвим ковчегом.

За словами команди, сканування за допомогою радара виявило підземні структури, схожі на коридор і камери, серед яких був коридор довжиною понад 76 метрів.

Наступний крок — буріння вузьких свердловин у ці порожнини та відправка туди робота-землекопа Gopher, створеного для роботи під землею.

З наближенням морозів команда буде змушена призупинити свій проєкт до наступного 2027 року.

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