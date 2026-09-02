Тайна брошей из Горнелунда: как эти артефакты объединили культуру викингов и христианство (фото)

Две золотые броши, найденные на юго-западе Ютландии, предоставили редкую возможность изучить процесс слияния культуры викингов и христианства, происходивший в Дании в конце X века.

Артефакты были обнаружены в 1892 году в Горнелунде недалеко от Варде вместе с золотым браслетом, что стало одной из самых значительных находок золота эпохи викингов в Дании. Сегодня броши хранятся в Национальном музее Дании, где они представлены как исключительные образцы ювелирного искусства эпохи викингов, пишет Live Science.

Каждая брошь из Горнелунда имеет круглую форму и богато украшена филигранной проволокой и грануляцией. На одной изображены четыре головы животных, обращенные вперед, в скандинавском стиле, а на другой — листья и виноградные лозы, уходящие корнями в христианское искусство.

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Эти изделия относятся к поздней эпохе викингов, примерно к концу X или началу XI века. Фото: Public Domain

Такое сочетание представляет особый интерес, поскольку в нем сливаются скандинавские и христианские художественные традиции в одном небольшом сокровище. Эти изделия относятся к поздней эпохе викингов, примерно к концу X или началу XI века.

Мастерство исполнения придает сокровищам из Горнелунда ещё большее значение. В эпоху викингов золото было гораздо реже серебра, а золотые украшения могли свидетельствовать о богатстве, статусе и социальных связях. Броши изготавливали методом рельефной ковки, а затем украшали тонкой проволокой и грануляцией.

Броши изготавливали методом рельефной ковки, а затем украшали тонкой проволокой и грануляцией Фото: National Museum of Denmark

В своих предыдущих исследованиях Лене Б. Франдсен, куратор музея Варде, анализировала эту находку и свидетельства о ювелирном искусстве в Горнелунде. Польский археолог Владислав Дучко также высказал предположение, что эти необычные броши могли быть связаны с более широкими контактами во всём Балтийском регионе.

Подобные формы были найдены в Швеции, а аналогичные декоративные узоры встречались ещё дальше на восток. Эти факты указывают на художественные связи, выходящие за пределы Ютландии.

Артефакты были обнаружены в 1892 году в Горнелунде недалеко от Варде вместе с золотым браслетом Фото: National Museum of Denmark

История этой находки почти столь же впечатляющая, как и сами украшения. Клад был обнаружен крестьянином во время обработки земли в 1892 году, но в то время место находки не было должным образом исследовано археологами. Более поздние археологические исследования на этом месте позволили получить дополнительную информацию о жизни в этом районе, но первоначальный контекст клада остаётся неопределённым.

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