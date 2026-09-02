Таємниця брошок з Горнелунда: як ці артефакти поєднали культуру вікінгів та християнство (фото)

Дві золоті брошки, знайдені на південному заході Ютландії, дали рідкісну можливість дослідити процес поєднання культури вікінгів та християнства, що відбувався в Данії наприкінці X століття.

Артефакти виявили в 1892 році в Горнелунді поблизу Варде разом із золотим браслетом, що стало однією з найвизначніших знахідок золота епохи вікінгів у Данії. Сьогодні брошки зберігаються в Національному музеї Данії, де вони представлені як виняткові зразки ювелірного мистецтва епохи вікінгів, пише Live Science.

Кожна брошка з Горнелунда має круглу форму та пишно прикрашена філігранним дротом і грануляцією. На одній зображено чотири голови тварин, спрямовані вперед, у скандинавському стилі, а на іншій — листя та виноградні лози, що мають коріння в християнському мистецтві.

Ці вироби датуються пізньою епохою вікінгів, приблизно кінцем X або початком XI століття. Фото: Public Domain

Таке поєднання є особливо цікавим, оскільки воно об'єднує скандинавські та християнські художні традиції в одному невеликому скарбі. Ці вироби датуються пізньою епохою вікінгів, приблизно кінцем X або початком XI століття.

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Майстерність виконання надає скарбу з Горнелунда ще більшого значення. У епоху вікінгів золото було набагато рідкіснішим за срібло, а золоті прикраси могли свідчити про багатство, статус та соціальні зв'язки. Брошки виготовляли методом рельєфного кування, а потім оздоблювали тонким дротом та грануляцією.

Брошки виготовляли методом рельєфного кування, а потім оздоблювали тонким дротом та грануляцією Фото: National Museum of Denmark

У своїх попередніх дослідженнях Лене Б. Франдсен, кураторка музею Варде, аналізувала цю знахідку та свідчення про ювелірне мистецтво в Горнелунді. Польський археолог Владислав Дучко також припустив, що ці незвичайні брошки могли бути пов'язані з ширшими контактами в усьому Балтійському регіоні.

Подібні форми було знайдено у Швеції, а аналогічні декоративні візерунки з’являлися ще далі на схід. Ці можливості вказують на художні зв'язки, що виходять за межі Ютландії.

Артефакти виявили в 1892 році в Горнелунді поблизу Варде разом із золотим браслетом Фото: National Museum of Denmark

Історія цієї знахідки майже така ж вражаюча, як і самі прикраси. Скарб знайшов селянин під час обробітку землі в 1892 році, але на той час місце знахідки не було належним чином досліджено археологами. Пізніші археологічні дослідження на цьому місці додали інформації про діяльність у цьому районі, але первісний контекст скарбу залишається невизначеним.

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