Знайдено місце, де Ісус ходив по воді: 2000 років тому тут сталося диво (фото)

Дослідники вважають, що їм нарешті вдалося виявити частину порту, яка, як вважається, є тим самим місцем, де Ісус ходив по воді.

Галілейське море стало місцем, де сталося одне з найвідоміших чудес Ісуса: там він втихомирив сильну бурю, а також пройшов по воді. Тепер вчені вважають, що їм нарешті вдалося виявити це місце через 2000 років, пише Daily Mail.

На північному березі Галілейського моря розташовувалося рибальське селище Капернаум, яке стало центром служіння Ісуса після того, як він покинув Назарет, а також місцем, де Христос зустрів кількох апостолів. Біблія описує, як Ісус проповідував у цьому місті, зцілював хворих і неодноразово перетинав озеро на човні.

Тепер археологи стверджують, що їм вдалося виявити частину порту, який колись з’єднував біблійне місто з озером, зокрема камінь пірамідальної форми, що слугував орієнтиром для безпечного входу човнів.

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На думку Управління природи та парків Ізраїлю, це нове відкриття надає рідкісну можливість зазирнути у морський світ, у якому жили та подорожували Ісус та його учні. За словами доктора Хагая Двіра, незважаючи на те, що немає доказів того, що Ісус користувався саме цим причалом, експерти все ж вважають, що гавань могла обслуговувати судна, подібні до тих, що були описані в Новому Завіті.

Зазначимо, що в Новому Завіті Капернаум описується як місце, де Ісус здійснив кілька своїх найвідоміших чудес. Євангелія розповідають, що він вигнав злого духа з людини в міській синагозі, перш ніж зцілити тещу Петра від сильної лихоманки та зцілити натовпи хворих і одержимих. Також стверджується, що Ісус зцілив паралізованого чоловіка, якого друзі спустили через дах переповненого будинку, а також тяжко хворого слугу римського центуріона. Водночас у Євангелії від Матвія розповідається про інше чудо: після повернення до Капернаума Петро виловив рибу з монетою в роті, що дозволило йому та Ісусу сплатити храмовий податок.

Рибальське село також пов’язують із тим, як Ісус ходив по воді. У Євангелії від Івана йдеться про те, що учні пливли до Капернаума, коли побачили Ісуса, який наближався до їхнього човна через бурхливе озеро. Втім, у самому тексті Біблії не вказано точне місце, де Ісус ступив на воду і де досяг берега.

За словами вчених, зниження рівня води в Галілейському морі у 2025 році оголило стародавній пірс, зробивши більшу частину споруди видимою. Сьогодні ця знахідка знову привернула увагу вчених, оскільки з’явилися твердження про те, що вона пов’язана з біблійним світом Ісуса.

Старовинний рибальський човен, довжина якого становила близько 8 метрів Фото: чума

Археологи виявили два паралельні ряди великих каменів, розташованих приблизно на відстані 3–4 метрів один від одного. Простір між ними утворював захищений причал, здатний вмістити два судна одночасно.

За словами вчених, цілком логічним видається припущення, що ці причали, ймовірно, також містили місце для швартування, спеціально призначене для човна Ісуса. За словами археолога Еудженіо Алліата, судна, що користувалися гаванню, могли перевозити групу, до якої входили Ісус та апостоли.

До речі, неподалік від кібуцу Гіносар було виявлено стародавній рибальський човен, довжина якого становила близько 8 метрів — він рухався за допомогою весел або вітрила. Вік човна також оцінюється у 2000 років і відповідає опису човна в Євангеліях.

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