Через 2000 лет обнаружена дорога, по которой Иисус мог идти к месту своего распятия (фото)

Раскопки на территории Храма Гроба Господня привели к интересному открытию.

Археологи провели раскопки на территории Храма Гроба Господня в Иерусалиме и обнаружили участок древней дороги, по которой 2000 лет назад мог идти Иисус Христос на Голгофу, пишет Daily Mail.

Храм Гроба Господня был построен по инициативе римского императора Константина и освящен в 335 году н.э, то есть через 300 лет после смерти Иисуса, который как считается умер примерно в 33 году н. э. Согласно христианскому вероучению, эта церковь стоит на месте, был распят, похоронен, а затем воскрес Иисус Христос.

Археологи из Италии во время раскопок обнаружили на территории Храма Гроба Господня участок вымощенной камнем широкой дороги, которая относится к I веку нашей эры. Сохранившийся участок дороги имеет размер примерно около 3 на 3,6 метра. Предполагается, что эта дорога вела вверх, в юго-западном направлении, а именно к Голгофе, месту распятия Иисуса.

Археологи обнаружили древнюю дорогу, по которой почти 2000 лет назад мог идти Иисус, неся крест Фото: Daily Mail

Дорога относится к периоду, предшествовавшему масштабной перестройке Иерусалима римским императором Адрианом во II веке. Это оставляет возможность того, что дорога существовала и использовалась еще при жизни Иисуса.

Исследователи также рассматривают версию, согласно которой дорога могла служить для транспортировки строительных материалов, но конструкция дороги показывает, что по ней сложно было бы ехать загруженным повозкам.

Франческа Романа Стасолла из Римского университета "Сапиенца", руководитель раскопок, говорит, что пока это лишь гипотеза, но есть вероятность того, что данная дорога вела к Голгофе, то есть месту публичных казней в Иерусалиме, который находился под властью римлян. Согласно Библии, Иисус был распят на Голгофе.

В Древнем Риме казни были публичными зрелищами, поэтому к месту их проведения должна была вести дорога, способная вместить много людей.

Хотя в древних источниках упоминаются массовые распятия в окрестностях Иерусалима, археологам пока не удалось точно установить, где именно находилось место для публичных казней.

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