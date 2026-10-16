Археологи обнаружили первого в истории человека, погибшего от удара копьем (фото)

Ученые считают, что смертельно раненый неандерталец может быть древнейшим примером человека, который погиб в результате удара копьем.

Неандерталец, живший 75 000 лет назад, получил смертельный удар копьем. Оружие пронзило жизненно важные органы, что привело к почти мгновенной смерти. Неизвестно, был ли этот удар преднамеренным или случайным. Также неясно, нанес ли удар неандертальцу представитель его вида, или же представитель Homo sapiens. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports, пишет IFLScience.

В пещере Шанидар в Ираке археологи обнаружили останки неандертальца, жившего примерно 75 000 лет назад, который умер в возрасте 45 лет. Эта особь получила название "Шанидар А".

Ученым удалось идентифицировать кости правой кисти руки, два ребра с левой стороны, фрагмент ребра с правой стороны и семь зубов, некоторые из них были расколоты. Также была обнаружена лопатка с отчетливым круглым отверстием диаметром около 15 миллиметров, которое было оставлено копьем.

Пещера Шанидар Фото: IFLS

Исследователи считают, что они обнаружили древнейший пример гибели человека от удара копьем, а значит, это один из самых ранних примеров смерти в результате насилия со стороны другого человека. Но ученые не могут сказать, был ли нанесен удар преднамеренно или же это была случайность. Также неизвестно, кто нанес удар: другой неандерталец или представитель Homo sapiens.

Существуют свидетельства того, что неандертальцы использовали копья еще 400 000 лет назад. Долгое время оставалось неясным, служило ли это оружие исключительно для охоты или же с его помощью решались конфликты. Новое открытие показывает, что обе версии могут быть верными.

Неандерталец, живший 75 000 лет назад, получил смертельный удар копьем Фото: IFLS

По словам ученых, 75 000 лет назад в этом регионе вместе с неандертальцами жили представители Homo sapiens. Известно, что между двумя видами случались половые контакты, но они могли и враждовать между собой. С другой стороны, не исключено, что неандертальцы не были пацифистами и решали конфликты с помощью оружия.

Также вполне возможно, что "Шанидар А" получил смертельную рану во время охоты на мамонтов: просто кто-то из его сородичей промахнулся.

И все же расположение отверстия на лопатке указывает на преднамеренное убийство. Такое отверстие могло остаться, если нападавший целился копьем прямо в сердце.

Анализ останков также показал, что неандерталец при жизни получил еще одну тяжелую травму. Исследование зубов показало, что за год до того, как он получил смертельное ранение от удара копья, ему нанесли удар тупым предметом по лицу. В результате многие зубы "Шанидара А" были расколоты, но он, вероятно, уже не мог есть твердую пищу. Учитывая то, что индивидуум прожил еще год после такой травмы, вероятно, о нем заботились его родственники, останки которых также были обнаружены в пещере.

Возможно, неандерталец получил при жизни намного больше травм, но ученые обнаружили слишком мало костей, чтобы сказать наверняка.

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