"Скрипичный ключ" в глубоком космосе: выяснилось, как появилась странная структура (фото)

Новое исследование показывает, каким образом возникла необычная структура, состоящая из радиоизлучения.

Астрономы с помощью космического рентгеновского телескопа "Чандра" выяснили причины возникновения необычной структуры, которая состоит из радиоизлучения. Ученые дали ей название "Скрипичный ключ" из-за сходства ее формы с музыкальным символом. Исследование опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics, пишет Phys.

Необычная структура, получившая название "Скрипичный ключ", давно озадачивала астрономов. Теперь они наконец-то выяснили, каким образом она появилась. Космический телескоп "Чандра" обнаружил в районе "Скрипичного ключа" разреженный горячий газ температурой в миллионы градусов Цельсия, что указывает на присутствие там скопления галактик. Оказалось, что там расположены два скопления, которые находятся в процессе слияния. Скопления галактик — это одни из самых больших объектов во Вселенной, которые содержат сотни галактик и огромное количество межгалактического газа.

На составном изображении синие участки соответствуют горячему газу, выпускающему рентгеновское излучение, а красные участки показывают радиоизлучение, обнаруженное с помощью радиотелескопа LOFAR Фото: NASA

На составном изображении синие участки соответствуют горячему газу, выпускающему рентгеновское излучение, а красные участки показывают радиоизлучение, обнаруженное с помощью радиотелескопа LOFAR. Если присмотреться, можно заметить линии, образующие фигуру, похожую на скрипичный ключ. Эта радиоструктура простирается на миллионы световых лет и охватывает два скопления галактик.

Ученые пришли к выводу, что "Скрипичный ключ" сформировался в два этапа. Сначала сверхмассивная черная дыра в центре одного из скоплений галактик выбросила в космос облако заряженных частиц, которые двигались почти со скоростью света. Эти частицы выпускали мощное радиоизлучение, интенсивность которого со временем снижалась по мере того, как частицы теряли энергию. Затем произошло столкновение двух скоплений галактик. Это удар сжал облако и дал новую энергию частицам. Из-за этого они снова начали выпускать яркое радиоизлучение. Ударные волны, возникшие при столкновении, подобно звуковым ударным волнам, сопровождающим сверхзвуковой самолет, сформировали "Скрипичный ключ".

Космическая структура "Скрипичный ключ" является одним из примеров парейдолии Фото: NASA

Предполагается, что столкновение двух скоплений галактик произошло несколько сотен миллионов лет назад, и сейчас они удаляются друг от друга.

Стоит отметить, что космическая структура "Скрипичный ключ" является одним из примеров парейдолии. Это явление, при котором люди видят знакомые образы в случайных структурах.

Как бы то ни было, на этом снимке запечатлен редкий случай, когда выброс из черной дыры и столкновение скоплений галактик объединились, создав впечатляющую космическую картину.

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