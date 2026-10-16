Пришельцы или нет: историческая миссия к Марсу раскроет тайну спутников планеты (фото)

Космический аппарат MMX готов решить одну из главных загадок Красной планеты. Ученые намерены выяснить, откуда взялись ее спутники.

Историческая миссия Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) под названием MMX (Martian Moons eXploration) стартует в понедельник, 19 октября, в 22:41 по киевскому времени с космодрома Танэгасима на юге Японии на борту ракеты H3. Цель миссии – выяснить, как появились спутники Марса Фобос и Деймос. Также впервые в истории на Землю будут доставлены образцы горных пород со спутника Красной планеты, сообщает NASA.

Космический аппарат MMX готов решить одну из главных загадок Красной планеты. Ученые намерены выяснить, откуда взялись ее спутники Фото: JAXA

Вокруг Марса вращается два спутника – Фобос и Деймос, что в переводе с древнегреческого означает "страх" и "ужас". Такие названия спутники получили, ведь Марс – это бог войны в древнеримской мифологии.

Фобос Фото: NASA

Фобос — более крупный из двух спутников Марса и находится ближе к планете. Его средний диаметр составляет 22,2 км. Средний диаметр Деймоса -12,5 км. Эти небесные тела не имеют сферической формы, а потому указан средний диаметр.

Деймос Фото: NASA

Астрономы давно пытаются выяснить, как появились спутники Марса. Существует две главные теории:

На раннем этапе истории Марса в планету врезалось небесное тело, размеры которого составляли примерно 30% от размеров самой планеты, что привело к выбросу обломков в космос. Предполагается, что мог образоваться один огромный спутник и множество мелких. Затем почти все они упали на Марс, а остались только Фобос и Деймос.

Изначально спутники Марса были астероидами, которые подошли так близко к Марсу, что гравитация планеты притянула их к себе.

Миссия MMX должна дать ответ на вопрос: как появились спутники Марса? Космический аппарат состоит из трех модулей: один предназначен для перелета к Марсу, второй — для посадки на Фобос, а третий — для доставки образцов на Землю.

Космический аппарат MMX прибудет к Марсу в августе 2027 года, после чего начнет исследование двух спутников Марса. После этого посадочный модуль приземлиться на поверхность Фобоса, возьмет образцы горной породы примерно в декабре 2028 года и впервые в истории они будут доставлены на Землю в 2031 году. Также в рамках миссии MMX на поверхность Фобоса будет высажен марсоход Idefix.

Космический аппарат ММX состоит из трех модулей: один предназначен для перелета к Марсу, второй — для посадки на Фобос, а третий — для доставки образцов на Землю. Фото: JAXA

Если ученые обнаружат в образцах с Фобоса значительное количество вещества, из которого состоит Марс, это будет означать, что верна первая теория. Если же химический и минеральный состав Фобоса окажется похожим на состав известных типов астероидов, то верной окажется вторая теория.

Стоит отметить, что в миссии MMX принимает участие и NASA. Для японской миссии американцы предоставили прибор для сканирования спутников Марса, чтобы понять их состав, а также технологию для отбора образцов с поверхности Фобоса. JAXA создало свой прибор для более глубокого отбора образцов.

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