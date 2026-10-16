Прибульці чи ні: історична місія на Марс розкриє таємницю супутників планети (фото)

Космічний апарат MMX готовий розгадати одну з головних загадок Червоної планети. Вчені мають намір з’ясувати, звідки взялися її супутники.

Історична місія Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) під назвою MMX (Martian Moons eXploration) стартує у понеділок, 19 жовтня, о 22:41 за київським часом з космодрому Танегасіма на півдні Японії на борту ракети H3. Мета місії — з’ясувати, як з’явилися супутники Марса Фобос і Деймос. Також вперше в історії на Землю будуть доставлені зразки гірських порід із супутника Червоної планети, повідомляє NASA .

Космічний апарат MMX готовий розгадати одну з головних загадок Червоної планети. Вчені мають намір з"ясувати, звідки взялися її супутники Фото: JAXA

Навколо Марса обертаються два супутники — Фобос і Деймос, що в перекладі з давньогрецької означає "страх" і "жах". Такі назви супутники отримали, адже Марс – це бог війни у давньоримській міфології.

Фобос Фото: NASA

Фобос — більший із двох супутників Марса, який розташований ближче до планети. Його середній діаметр становить 22,2 км. Середній діаметр Деймоса — 12,5 км. Ці небесні тіла не мають сферичної форми, тому вказано середній діаметр.

Деймос Фото: solar-system

Астрономи вже давно намагаються з’ясувати, як з’явилися супутники Марса. Існують дві основні теорії:

На ранньому етапі історії Марса в планету врізалося небесне тіло, розміри якого становили приблизно 30 % від розмірів самої планети, що призвело до викиду уламків у космос. Припускається, що міг утворитися один величезний супутник і безліч дрібних. Потім майже всі вони впали на Марс, а залишилися лише Фобос і Деймос.

Спочатку супутники Марса були астероїдами, які наблизилися до Марса настільки близько, що гравітація планети притягнула їх до себе.

Місія MMX має дати відповідь на питання: як з’явилися супутники Марса? Космічний апарат складається з трьох модулів: один призначений для польоту до Марса, другий — для посадки на Фобос, а третій — для доставки зразків на Землю.

Космічний апарат MMX прибуде до Марса в серпні 2027 року, після чого розпочне дослідження двох супутників Марса. Після цього посадковий модуль приземлиться на поверхню Фобоса, візьме зразки гірської породи приблизно в грудні 2028 року, і вперше в історії їх доставлять на Землю в 2031 році. Також у рамках місії MMX на поверхню Фобоса буде висаджено марсохід Idefix.

Космічний апарат ММХ складається з трьох модулів: один призначений для польоту до Марса, другий — для посадки на Фобос, а третій — для доставки зразків на Землю. Фото: JAXA

Якщо вчені виявлять у зразках із Фобоса значну кількість речовини, з якої складається Марс, це означатиме, що перша теорія є правильною. Якщо ж хімічний і мінеральний склад Фобоса виявиться схожим на склад відомих типів астероїдів, то правильною виявиться друга теорія.

Варто зазначити, що в місії MMX бере участь і NASA. Для японської місії американці надали прилад для сканування супутників Марса, щоб з’ясувати їхній склад, а також технологію для відбору зразків з поверхні Фобоса. JAXA створило власний прилад для більш глибокого відбору зразків.

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