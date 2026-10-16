"Скрипковий ключ" у глибокому космосі: з'ясувалося, як з'явилася дивна структура (фото)

Нове дослідження показує, як виникла незвичайна структура, що складається з радіовипромінювання.

Астрономи за допомогою космічного рентгенівського телескопа "Чандра" з’ясували причини виникнення незвичайної структури, яка складається з радіовипромінювання. Вчені дали їй назву "Скрипковий ключ" через схожість її форми з музичним символом. Дослідження опубліковано в журналі Astronomy & Astrophysics, пише Phys.

Незвичайна структура, що отримала назву "Скрипковий ключ", вже давно спантеличувала астрономів. Тепер вони нарешті з’ясували, як саме вона утворилася. Космічний телескоп "Чандра" виявив у районі "Скрипкового ключа" розріджений гарячий газ із температурою в мільйони градусів Цельсія, що вказує на наявність там скупчення галактик. Виявилося, що там розташовані два скупчення, які перебувають у процесі злиття. Скупчення галактик — це одні з найбільших об’єктів у Всесвіті, які містять сотні галактик і величезну кількість міжгалактичного газу.

На складеному зображенні сині ділянки відповідають гарячому газу, що випромінює рентгенівське випромінювання, а червоні ділянки показують радіовипромінювання, виявлене за допомогою радіотелескопа LOFAR Фото: NASA

На складеному зображенні сині ділянки відповідають гарячому газу, що випромінює рентгенівське випромінювання, а червоні ділянки показують радіовипромінювання, виявлене за допомогою радіотелескопа LOFAR. Якщо придивитися, можна помітити лінії, що утворюють фігуру, схожу на скрипковий ключ. Ця радіоструктура простягається на мільйони світлових років і охоплює два скупчення галактик.

Вчені дійшли висновку, що "Скрипковий ключ" сформувався у два етапи. Спочатку надмасивна чорна діра в центрі одного зі скупчень галактик викинула в космос хмару заряджених частинок, які рухалися майже зі швидкістю світла. Ці частинки випромінювали потужне радіовипромінювання, інтенсивність якого з часом знижувалася у міру того, як частинки втрачали енергію. Потім відбулося зіткнення двох скупчень галактик. Цей удар стиснув хмару й надав частинкам нової енергії. Через це вони знову почали випромінювати яскраве радіовипромінювання. Ударні хвилі, що виникли під час зіткнення, подібно до звукових ударних хвиль, які супроводжують надзвуковий літак, сформували "Скрипковий ключ".

Космічна структура "Скрипковий ключ" є одним із прикладів парейдолії Фото: NASA

Вважається, що зіткнення двох скупчень галактик відбулося кілька сотень мільйонів років тому, і зараз вони віддаляються одне від одного.

Варто зазначити, що космічна структура "Скрипковий ключ" є одним із прикладів парейдолії. Це явище, під час якого люди бачать знайомі образи у випадкових структурах.

Як би там не було, на цьому знімку зафіксовано рідкісний випадок, коли викид із чорної діри та зіткнення скупчень галактик поєдналися, створивши вражаючу космічну картину.

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