100 000 лет назад жили гибриды неандертальцев и людей: что с ними не так (фото)

Исследователи изучили останки предполагаемых гибридов неандертальцев и людей и представили неутешительные выводы.

В геноме всех современных людей, чьи предки покинули Африку, присутствует небольшой процент неандертальской ДНК. Это значит, что в далеком прошлом представители Homo sapiens скрещивались с неандертальцами. Потомки таких союзов должны обладать чертами как людей, так и неандертальцев. Но ученые пришли к выводу, что пока не удастся получить ДНК из останков предполагаемых гибридов, мы так и не узнаем, к какому именно виду они принадлежали. Результаты исследования опубликованы в Journal of the Royal Anthropological Institute, пишет IFLScience.

Сейчас ученые считают, что скрещивание неандертальцев и людей впервые произошло на Ближнем Востоке в регионе Левант (сейчас там находятся Сирия, Израиль, Ливан и Иордания). Именно там были обнаружены самые древние захоронения, которым более 150 000 лет.

Ученые многие годы изучали эти захоронения и выяснили, что в них находятся останки предполагаемых гибридов, имеющих характерные физиологические черты как людей, так и для неандертальцев. Однако среди ученых нет единого мнения относительно того, являются ли эти индивидуумы гибридами или же принадлежат все же к разным видам.

Авторы нового исследования провели новый анализ данных, полученных во время исследования останков предполагаемых гибридов, обнаруженных в Леванте.

Череп предполагаемого гибрида человека и неандертальца Фото: IFLS

Останки 15 особей возрастом 100 000 лет указывают на то, что это Homo sapiens. И все есть несколько признаков, указывающих на их гибридное происхождение, в частности серьезные нарушения развития.

Останки 10 особей возрастом от 100 000 до 130 000 лет также относят к Homo sapiens, но некоторые признаки указывают на возможную промежуточную морфологию между людьми и неандертальцами.

Останки одной особи возрастом 170 000 лет указывают на то, что это может быть, как представитель Homo sapiens, так и неандерталец.

Авторы исследования лишь говорят, что сложно определить гибридную природу той или иной особи, опираясь исключительно на физические характеристики.

Ученые пришли к выводу, что все три группы древних людей демонстрируют морфологические признаки гибридизации. Но пока не удастся извлечь ДНК из останков, невозможно определить, являются ли эти индивидуумы гибридами людей и неандертальцев, или нет. Проще говорят, нужны прямые генетические доказательства гибридизации, которых пока нет.

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