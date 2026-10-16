Инопланетяне теперь не спрячутся: создан уникальный детектор для обнаружения внеземной жизни

Новый микрочип поможет обнаружить признаки внеземной жизни в космосе. Он уже успешно прошел первое испытание.

Если где-то в космосе живут инопланетяне, то внеземная жизнь хорошо скрывается, ведь ее не удалось пока обнаружить. Ученые разработали новый электрический метод обнаружения признаков жизни за пределами Земли. Метод основан на анализе аминокислот, то есть строительных блоков белков. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications, пишет ScienceAlert.

Аминокислоты существуют в двух зеркально симметричных формах: L-форме и D-форме. Соотношение этих форм в образце может указать на то, были ли аминокислоты созданы живыми организмами или возникли в результате небиологических процессов. Такая зеркальность молекул называется хиральностью.

Хиральность аминокислот уже можно изучать с помощью метода жидкостной хроматографии-масс-спектрометрии, но для этого нужно большое оборудование и много образцов. Поэтому данный метод не походит для использования в детекторах, размещенных на планетоходах. Ученые предлагают более компактную технологию.

Новый метод позволяет определять хиральность с помощью крошечного зазора между двумя золотыми нанопроволоками. Две нанопроволоки расположены на чрезвычайно малом расстоянии друг от друга, что создает между ними электрический туннельный ток. Это квантовый эффект, при котором электроны перемещаются через разделяющий их зазор.

Возможно, где-то на Марсе скрывается внеземная жизнь Фото: NASA

Когда на микрочип, содержащий такой зазор, наносится раствор с молекулами аминокислот, электрический ток меняется. Эти изменения можно измерить, что позволяет определить, в какой форме находятся аминокислоты. То есть можно понять, созданы они живыми организмами или же нет.

Ученые говорят, что с помощью их метода впервые удалось различить хиральность аминокислот на уровне отдельных молекул. Ученые уже провели первое испытание на метеоритах и их метод показал очень высокую точность на уровне 80%.

Этот детектор внеземной жизни не может найти инопланетян на большом расстоянии, ему нужны образцы для анализа. Ученые считают, что такие детекторы можно будет устанавливать на планетоходах, которые будут исследовать планеты их спутники в Солнечной системе, а также когда-то и планеты вне Солнечной системы.

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