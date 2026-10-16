Солнечная система имеет гораздо больший размер: инопланетяне могут попасть к нам через порталы

Новая теория предполагает, что границу Солнечной системы следует определять не как четкий рубеж, а как результат сложного взаимодействия сил, энергий и траекторий движения.

Два ведущих специалиста в области космических исследований утверждают, что границы Солнечной системы нужно пересмотреть. Согласно их теории, учет гравитационного поля Млечного Пути позволяет по-новому определить пределы влияния Солнца. Также ученые считают, что разумные инопланетяне могли бы попасть в Солнечную систему через специальные порталы. Статья опубликована в журнале ROOM — The Space Journal of Asgardia, пишет Space.

Новую теорию предложили Джим Грин, бывший ученый из NASA, и Эд Белбруно из Принстонского университета, США. Ученые считают, что гравитационная граница Солнечной системы простирается почти на 3,8 светового года от Солнца, а это примерно 241 000 астрономических единиц. Это в 241 тысячу раз больше расстояния между Солнцем и Землей и такое расстояние можно сравнить с дистанцией, отделяющей Солнце от ближайших звезд. Например, звезда Проксима Центавра находится примерно в 4 световых годах от нас.

Сейчас границей Солнечной системы считают место, где солнечный ветер встречается с межзвездной средой. Она находится на расстоянии примерно 120 астрономических единиц от нас. Но если учитывать Облако Оорта, то граница находится на расстоянии примерно 100 000 астрономических единиц или почти 1,5 светового года. Предполагается, что там заканчивается гравитационное влияние Солнца.

Ученые считают, что гравитационная граница Солнечной системы простирается почти на 3,8 светового года от Солнца, а это примерно 241 000 астрономических единиц Фото: Live Science

Авторы новой теории считают, что границу Солнечной системы стоит рассматривать не как четкий рубеж, а как результат сложного взаимодействия сил, энергий и траекторий движения.

Согласно теории, гравитационно стабильные точки Лагранжа L1 и L2 в системе Солнце – Млечный Путь могут служить своего рода порталами. Через них в Солнечную систему могут попадать межзвездные объекты, такие как известная комета 3I/ATLAS. В будущем ученые могли бы использовать эти точки для захвата таких объектов с целью их дальнейшего изучения.

Ученые считают, что Солнце может своей гравитацией притянуть к себе межзвездные объекты, попадающие в эту гравитационно стабильную область космоса, и таким образом он могут стать частью Солнечной системы. Это касается и блуждающих планет. Таким образом в будущем в Солнечной системе может оказаться больше планет, чем сейчас.

Ученые считают, что эти точки Лагранжа нужно изучить с помощью зонда NASA "Новые горизонты", который сейчас находится далеко за орбитой Плутона.

Ученые считают, что разумные инопланетяне могли бы попасть в Солнечную систему через специальные порталы Фото: Live Science

Также исследователи уделили внимание в своей статье и потенциальным внеземным цивилизациям. По словам астрономов, межзвездные перелеты требуют умения управлять гравитацией. Развитая внеземная цивилизация могла бы использовать это для путешествий по Млечному Пути с помощью порталов, созданных в точках Лагранжа.

Таким образом разумные инопланетяне, если они существуют, могут проникать в Солнечную систему через эти порталы и даже создавать станции наблюдения в точках Лагранжа системы Солнце – Млечный Путь. Исследователи считают, что наблюдения за этими местами в космосе может помочь обнаружить доказательства существования внеземных цивилизаций.

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