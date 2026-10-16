Ученые выяснили, что удалить частицы пластика из водопроводной воды можно в домашних условиях.

Крошечные частицы пластика могут попадать в наш оргазм вместе с пищей и напитками, а также водопроводной водой. Ученые из Китая обнаружили простой и эффективный способ удаления таких частиц из воды и для этого понадобится лишь то, что уже стоит у вас на плите. Результаты исследования опубликованы в журнале Environmental Science & Technology Letters, пишет ScienceAlert.

Микропластик попадает в окружающую среду из одежды, средств личной гигиены и множества других повседневных предметов. Известно, что микропластик может причинить вред здоровью человека. Хотя очистные сооружения и удаляют значительную часть мелких частиц пластика из водопроводной воды, некоторое количество все же остается там и может попасть в организм человека.

В ходе предыдущих исследований в питьевой водопроводной воде были обнаружены фрагменты таких опасных веществ, как полистирол, полиэтилен, полипропилен и полиэтилентерефталат.

Ученые провели эксперименты с мягкой с жесткой водопроводной водой (более насыщена минералами). В воду добавили микропластик, после чего ее вскипятили, а потом отфильтровали образовавшийся осадок. Оказалось, что кипячение воды с последующей фильтрацией позволяет удалить до 90% крошечных частиц пластика, которые могли бы попасть в организм человека.

При кипячении в воде образуется известковый налет (карбонат кальция), который можно заметить внутри кухонных чайников. Это вещество оседает на поверхности частиц пластика и при нагревании воды карбонат кальция забирает с собой в осадок эти частицы.

По словам ученых, любые частицы пластика, покрытые известковым налетом, можно удалить с помощью простого фильтра, например, сетки из нержавеющей стали, которую используют для заваривания чая.

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