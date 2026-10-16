Неймовірну "космічну медузу" зафіксували на фото: вона ширяла у нічному небі (фото)

Дослідники оприлюднили вражаючі знімки, на яких зображено неймовірну "космічну медузу", що ширяє у нічному небі.

На приголомшливих знімках зафіксовано неймовірну "космічну медузу", яка світиться й ширяє в нічному небі. Це здається чимось нереальним, але вчені розповіли, що насправді зображено на фото, пише Daily Mail.

Відомо, що знімки було зроблено цього тижня, і на них видно незвичайну сяючу хмару, яку могли спостерігати мешканці багатьох штатів Північної Америки. Більше того, на одному кадрі також можна розгледіти весь спектр "космічної медузи" — кожен її шар здається напівпрозорим.

Знімки було зроблено у вівторок вранці — при цьому сяючу хмару спостерігало безліч людей у різних штатах США Фото: SWNS

Пізніше дослідники пояснили, що це захоплююче явище не має жодного стосунку до морських мешканців — насправді хмари утворилися після запуску ракети SpaceX у Флориді.

За словами вчених, це рідкісне явище виникло через те, що шлейф відпрацьованого палива кристалізувався в небі, а замерзлі частинки почали відбивати сонячне світло. Оскільки запуск ракети з космодрому на мисі Канаверал відбувся за 48 хвилин до сходу сонця, цей барвистий ефект став чітко помітним із Землі.

Завдяки північно-східній траєкторії польоту "медузу" змогли побачити мешканці східних штатів США — від Джорджії до Нью-Йорка. Знімки рідкісного появи "космічної медузи" були опубліковані в соціальній мережі та викликали бурхливе обговорення серед користувачів.

Пізніше з"ясувалося, що це захоплююче явище не має жодного стосунку до морської тварини Фото: SWNS

За словами дослідників, те, що з’явилося в небі, є результатом запуску ракети з майданчика № 40 на космодромі мис Канаверал у Флориді. У рамках 35-ї комерційної місії SpaceX з доставки вантажів для NASA на Міжнародну космічну станцію — йдеться про доставку понад 6300 одиниць наукового обладнання та інших матеріалів.

Дослідники також зазначають, що ефект "медузи" виникає незадовго до сходу сонця або під час заходу, коли вихлопний шлейф ракети яскраво освітлюється, створюючи світну фігуру, що нагадує медузу. До речі, це видовище може повторитися 19 жовтня, коли з тієї ж стартової площадки буде запущено ще одну ракету.

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