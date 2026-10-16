Невероятную "космическую медузу" засняли на фото: парила в ночном небе (фото)

Исследователи показали потрясающие снимки, на которых запечатлена невероятная «космическая медуза», парящая в ночном небе.

Потрясающие снимки запечатлели невероятную "космическую медузу", светящуюся и парящую в ночном небе. Это кажется чем-то нереальным, но ученые рассказали, что на самом деле запечатлено на фото, пишет Daily Mail.

Известно, что снимки были сделаны на этой неделе и на них видно необычное сияющее облако, которое могли наблюдать жители многих штатов Северной Америки. Более того, на одном кадре также можно рассмотреть весь спектр "космической медузы" — каждый ее слой кажется полупрозрачным.

Снимки были сделаны во вторник утром — при этом сияющее облако наблюдали множество людей в разных штатах США Фото: SWNS

Позже исследователи объяснили, что это захватывающее явление не имеет никакого отношения к морским обитателям — на самом деле, облака были образованы после запуска ракеты SpaceX во Флориде.

По словам ученых, редкое явление возникло, поскольку шлейф отработанного топлива кристаллизовался в небе, а замерзшие частицы начали отражать солнечный свет. Поскольку запуск ракеты с космодрома на мысе Канаверал состоялся за 48 минут до восхода солнца, этот красочный эффект стал отчетливо виден с Земли.

Благодаря северо-восточной траектории полета "медузу" смогли увидеть жители восточных штатов США — от Джорджии до Нью-Йорка. Снимки редкого появления "космической медузы" были опубликованы в социальной сети и вызвали бурное обсуждение среди пользователей.

Позднее выяснилось, что это захватывающее дух явление не имеет никакого отношения к морскому животному Фото: SWNS

По словам исследователей, то, что появилось в небе является результатом запуска ракеты с площадки 40 на космодроме мыс Канаверал во Флориде. В рамках 35-й коммерческой миссии SpaceX по доставке грузов для NASA на Международную космическую станцию — речь о доставке более 6300 единиц научного оборудования и других материалов.

Исследователи также отмечают, что эффект "медузы" возникает незадолго до восхода солнца или на закате, когда выхлопной шлейф ракеты ярко освещается, создавая светящуюся фигуру, напоминающую медузу. К слову, это зрелище может повториться 19 октября, когда с той же стартовой площадки будет запущена еще одна ракета.

Другие новости науки