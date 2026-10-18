Подобного не случалось прежде: у супер-Эль-Ниньо в Тихом океане появился второй "рукав"

Новая тревожная карта показывает, что область невероятно теплых вод в Тихом океане существенно расширилась — супер-Эль-Ниньо, похоже, достигает рекордных масштабов.

Эль-Ниньо — природное климатическое явление в Тихом океане, повышающее глобальную температуру и влияющее на погоду по всему земному шару. Наблюдения показывают, что в этом году явление достигло рекордных масштабов, но, похоже, это еще не все — новые данные указывают на нечто еще более тревожное, пишет Daily Mail.

Новые данные указывают на то, что область теплых вод в Тихом океане значительно расширилась — фактически, супер-Эль-Ниньо обзавелось дополнительным "рукавом", о чем свидетельствует тревожная карта.

Известно, что нынешнее Эль-Ниньо в Тихом океане вступило в свои права еще в июне 2026 года и, по прогнозам ученых, его влияние на климат Земли сохранится до следующего года. Причем развитие событий происходит с беспрецедентной скоростью.

На снимках, опубликованных 30 сентября Национальной службой метеорологии и гидрологии Перу, видно, что за последние несколько недель сформировался второй "отросток" теплой воды. На одном из изображений показана полоса теплой воды, простирающаяся от побережья Эквадора и Перу.

Другое изображение, составленное на основе данных, собранных две недели спустя, демонстрирует, что теплая вода распространилась вдоль побережья Чили и дальше в юго-восточную часть Тихого океана. Таким образом фактически образовался второй "рукав", отходящий от основного массива прогретых вод — ничего подобного ранее не наблюдалось учеными.

Ученые отмечают, что такое расширение означает, что значительно более обширная акватория восточной части Тихого океана теперь характеризуется температурой поверхности моря выше средней. Более того, в некоторых районах этот показатель превышает норму более чем на 3°C.

Новые данные, по словам ученых, служат дополнительным подтверждением опасений, что нынешнее климатическое явление может стать сильнейшим за последние 1000 лет. Отметим, что нынешнее супер-Эль-Ниньо уже побило исторические температурные рекорды еще до того, как достигло своего пика. В результате, ученые опасаются, что его влияние на климат Земли в будущем может стать беспрецедентным.

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