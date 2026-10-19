Мільйони років у повній темряві: під льодами Антарктиди виявлено цілий таємничий світ (фото)

У недавньому дослідженні вчені зазирнули під антарктичний лід і виявили там безліч надзвичайно незвичайних істот.

Історія нашої планети налічує мільярди років, і за сотні років досліджень на Землі майже не залишилося місць, де не ступала нога людини. Найменш досліджена територія, за словами вчених, зосереджена в Південному океані — саме тут ховаються сотні, а можливо, й тисячі ще не досліджених видів, пише Science Focus.

Майже вся Антарктида — разом із прилеглими великими ділянками океану — прихована під шаром льоду товщиною в сотні, а то й тисячі метрів. І все ж, нехай повільно, але впевнено, цей останній невивчений куточок Землі починає відкривати людству свої таємниці.

У новому дослідженні вчені скористалися новітніми технологіями та зазирнули під величезний крижаний щит континенту в пошуках одного з найдивовижніших відкриттів на планеті — життя, прихованого під льодом.

У підземних озерах Антарктиди приховано безліч форм життя Фото: Schmidt Ocean Institute

У січні 2025 року від Антарктиди відколовся величезний фрагмент шельфового льодовика Георга VI — вчені скористалися цією унікальною нагодою, щоб дослідити ділянку морського дна, яка до цього була прихована під шаром льоду товщиною 150 метрів.

Команда з Океанографічного інституту Шмідта використовувала дистанційно керовані апарати, опущені на морське дно, щоб дослідити ділянку, що оголилася. У результаті вченим вдалося виявити напрочуд багату екосистему, яка процвітає, незважаючи на те, що вона століттями була позбавлена сонячного світла. Серед живих організмів на морському дні виявили морських губок і павуків, а також актиній та восьминогів.

Але це лише початок. По всій території крижаного континенту вчені продовжують знаходити нові глибоководні водойми, занурені в темряву, — прісноводні озера, затиснуті між крижаним щитом і корінними породами континенту. А там, де є вода, у більшості випадків є й життя.

Вчені зазирнули під крижаний щит Антарктиди Фото: Schmidt Ocean Institute

За словами професора екології з Університету штату Монтана, доктора Джона Пріску, вони разом із колегами виявили, що під товщею льоду, схоже, ховається цілий загублений світ. Багато підльодовикових озер Антарктиди були ізольовані від атмосфери та океанів протягом тисяч — а деякі, можливо, й мільйонів — років.

Аналіз проб води з таких озер показав, що форми життя, які мешкають у них, розвивалися в ізоляції від решти світу, а організми еволюціонували, щоб вижити в суворих умовах під крижаним щитом. При цьому вчені визнають, що їм вдалося дослідити лише мізерну частину прихованих антарктичних озер. Вважається, що під льодом Антарктиди їх, ймовірно, налічується близько 700 — простіше кажучи, тут прихований окремий і самостійний світ.

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