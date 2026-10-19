Найзагадковіший монстр Землі виявився ще дивнішим: що не так із Таллі

Дослідники вже понад 75 років намагаються розгадати таємницю одного з найзагадковіших монстрів нашої планети, але все стає ще дивнішим.

Історія Землі налічує мільярди років, і за цей час наша планета встигла стати домівкою для неймовірної кількості видів. Іноді в процесі еволюції з’являються настільки незвичайні й дивовижні організми, що вчені просто розводять руками, пише Science Focus.

Одним із яскравих прикладів є монстр Таллі — м’якотіла морська істота, що мешкала на планеті близько 300 мільйонів років тому в мулистих естуаріях на території сучасного штату Іллінойс. Останки монстра у 1955 році виявив Френсіс Таллі — палеонтолог-аматор, який займався пошуком скам’янілостей у відкладах Мазон-Крік.

Істота мала торпедоподібну форму, трикутний хвостовий плавець і зуби на кінці довгого гнучкого хоботка. Простіше кажучи, монстр Таллі виглядав так, ніби хтось проткнув його наскрізь вертелом, а по краях прикріпив очі.

За словами Таллі, скам’янілості здавалися якимось божевіллям, тому палеонтолог приніс їх до Філдського музею природної історії в Чикаго, де експерти були в повній розгубленості. Вчені не могли зрозуміти, ким саме є монстр Таллі — чи був він черв’яком чи слимаком? Чи мав він хребетну вісь? А можливо, він був вугром? Проблема в тому, що вчені не мали уявлення, з чим мають справу, а тому назвали істоту Tullimonstrum gregarium, що в перекладі буквально означає "звичайний монстр Таллі".

У 1989 році монстр Таллі був офіційно визнаний палеонтологічним символом штату Іллінойс, проте його природа все ще залишалася загадкою для вчених. Лише у 2016 році вчені припустили, що монстр Таллі, ймовірно, все-таки був хребетним.

З’ясувалося, що структура, яку раніше вважали кишечником, насправді є примітивним аналогом хребта — хордою, а пігменти в очах цієї істоти виявилися більш характерними для хребетних, ніж для безхребетних.

Вчені припустили, що, маючи хрящовий хребет, кератинові зуби, одну ніздрю та спинний плавець, монстр Таллі, ймовірно, був далеким родичем сучасних міног. Здавалося б, загадку нарешті було розгадано. Але це виявилося не так — деякі експерти сумнівалися в цих висновках. Скептики вказували на те, що пігментація очей виглядає непереконливо, а хорда простягається перед очима — що досить дивно.

У 2023 році японські вчені повторно дослідили 153 музейні зразки, вперше застосувавши нейтральний метод, що ґрунтується виключно на даних. За допомогою 3D-сканера було створено цифрову карту поверхні тварини з колірним кодуванням. Результати показали, що деякі ознаки, які раніше приймали за зяброві кишені та промені плавців, насправді або взагалі були відсутні, або не мали нічого спільного з анатомією хребетних. Ще одним відкриттям стало те, що тіло монстра Таллі поділене на сегменти — причому не тільки тулуб, а й головний відділ. Оскільки нічого подібного не зустрічається у хребетних, вчені дійшли висновку, що монстр Таллі точно не був хребетним.

Втім, і сьогодні досі немає єдиної думки щодо того, ким насправді був монстр Таллі.

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