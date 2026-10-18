Справжні вампіри весь час переховувалися в Еквадорі: літають між островами та п'ють кров (відео)

Мало кому вдавалося спостерігати за цими істотами у природному середовищі існування, але тепер вченим нарешті це вдалося.

Професор зоології Деніел Балдассарре разом із двома колегами вирушили на віддалені острови Галапагоського архіпелагу — Вулф і Дарвін. Сама подорож на ці острови — вже непросте завдання. Справа в тому, що на островах немає пляжів, а тому вчені не могли просто причалити — їм довелося підпливати до скелястих берегів на невеликому човні й, дочекавшись затишшя, стрибати на гострі чорні лавові камені, пише Popular Science.

Ці зусилля були того варті, оскільки, висадившись на островах, вчені помітили птаха, якого мало кому вдавалося спостерігати в дикій природі. Мова йде про остродзьобого земляного в’юрка, також відомого як в’юрок-вампір. Відомо, що ці птахи мешкають лише на островах Вулф і Дарвін, а також харчуються кров’ю набагато більших пернатих — насканських олуш, які також мешкають на цих островах.

Спостерігаючи за птахами, Балдассарре разом із колегами помітили, що дзьоби в’юнків-вампірів забруднені кров’ю, а їхні горла помітно роздуті від випитої рідини. Більше того, вченим також вдалося спостерігати за самим процесом полювання: в’юрки обліпили спини, хвости та крила олушів, а потім гострими дзьобами наносили глибокі рани й пили кров.

Кров — надзвичайно складне для засвоєння джерело їжі, з якого важко вилучати поживні речовини. Ймовірно, саме тому лише деякі тварини в процесі еволюції пристосувалися харчуватися нею. Вчені не знають напевно, але вважають, що пристрасть в’юрків до крові пов’язана з дефіцитом прісної води на острові, а тому кров, ймовірно, може слугувати джерелом вологи.

Втім, кров — не єдиний компонент раціону цих птахів. Згідно з неопублікованими даними, зібраними Балдассарре та його колегами, на частку крові припадає лише близько однієї десятої частини їхнього раціону. Спостереження показують, що в’юрки також харчуються всім, що вдається знайти — від насіння та комах до вмісту розбитих яєць морських птахів.

Існує теорія, згідно з якою в’юрки-вампіри частіше харчуються кров’ю у періоди сильної посухи, коли інші джерела їжі стають вкрай дефіцитними. Однак вчені визнають, що для підтвердження цієї гіпотези потрібні додаткові дослідження.

Більше того, вчені вважають, що в’юрки-вампіри не завжди були вампірами й харчувалися кров’ю. Ймовірно, їхня взаємодія з олушами почалася з того, що птахи харчувалися паразитами, які мешкали на шкірі та пір’ї олушів. Це було взаємовигідним: олуші позбувалися паразитів, а в’юрки отримували їжу. У якийсь момент еволюції вони, ймовірно, виколували паразитів і почали пошкоджувати шкіру олушів — з часом це призвело до того, що птахи почали харчуватися кров’ю.

До речі, з часом дзьоби в’юрків стали схожими на скальпелі — ідеальний інструмент для розрізання шкіри. Травна система птахів також змінилася — мікробіом кишечника пристосувався до перетравлення крові.

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