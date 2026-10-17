Жахлива ситуація: чи може людина вижити, якщо її проковтне величезний кит

На тлі виходу нового фільму під назвою "Падіння в кита" вчені розповіли, що станеться, якщо гігантська тварина справді проковтне людину.

Протягом століть людей цікавить питання: чи можна вижити, опинившись усередині однієї з найбільших тварин на Землі — кита. Це питання знову підняли на тлі виходу на екрани нового фільму "Падіння кита" (Whalefall), який розповідає історію дайвера, якого проковтує кашалот. У головного героя є лише година, щоб вибратися з пастки, перш ніж закінчиться кисень. Але чи можливий такий кошмар у реальності? Вчені дали відповідь, пише Daily Mail.

За словами морських біологів, відповідь на це питання не така вже й проста. По-перше, більшість видів китів просто фізично не змогли б проковтнути людину. Однак є один гігантський виняток — кашалот, про якого й йдеться у фільмі.

Відомо, що кашалоти досягають у довжину 18 метрів і харчуються великою здобиччю, зокрема гігантськими кальмарами. Це робить їх одними з небагатьох китів, у яких глотка достатньо широка, щоб вмістити людину.

За словами фахівця з порівняльної анатомії з Медичної школи Ікана при лікарні Маунт-Синай Джой Райденберг, яка виступала консультантом під час зйомок фільму "Падіння кита", більшість видів китів не змогли б проковтнути людину, але це під силу дуже великому й дорослому кашалоту. Експерт зазначає, що йдеться про особину чоловічої статі, яка досягла максимальних розмірів — простіше кажучи, про надзвичайно великого кашалота.

У 2021 році стався випадок, що вразив увесь світ: дайвер із Массачусетсу Майкл Паккард, який ловив омарів, на короткий час опинився в пащі горбатого кита. І хоча паща горбатого кита достатньо велика, щоб вмістити людину, його глотка — ні.

За словами Ніколи Ходжинс із організації з захисту китів і дельфінів, насправді глотка горбатого кита має розмір приблизно з людський кулак. Отже, Паккард дійсно опинився в пащі кита, але горбатий кит не зміг би його проковтнути, а тому виплюнув.

Але що б сталося, якби кашалот все-таки проковтнув людину? Відомо, що представники цього виду полюють на кальмарів, зокрема й на гігантських особин. Вчені вважають, що вони засмоктують здобич у пащу, створюючи потужну зону низького тиску в глотці, а потім проковтують її цілою.

За словами вчених, першою проблемою для людини у разі проковтування, ймовірно, став би дефіцит кисню. Зазначимо, що у фільмі "Падіння кита" герой-дайвер виживає завдяки залишкам повітря у балоні. Хоча це й дає дорогоцінний час, експерти зазначають, що умови всередині кита залишаються вкрай небезпечними для життя.

Справа в тому, що всередині шлунка кита темно, волого й тісно. Крім того, він також наповнений травними соками. А коли повітря в балоні дайвера закінчиться, дихати стане практично нічим.

Ще одним випробуванням для людини, яка потрапила до пащі кита, ймовірно, стане зростаючий тиск. Полюючи на кальмарів у глибинах океану, кашалоти регулярно занурюються на глибини, які для незахищеної людини стали б смертельними. І хоча дайвер усередині кита не контактує безпосередньо з навколишньою водою, колосальний тиск все одно створює вкрай небезпечне середовище.

Навіть якщо припустити, що комусь вдалося б пережити занурення на велику глибину, зрештою жертва зіткнулася б із травною системою кита. Відомо, що шлунок кашалота складається з кількох відділів, які допомагають перетравлювати жорстку здобич — наприклад, кальмарів, у яких є гострі дзьоби та щупальця. Таким чином, опинившись у шлунку кашалота, людина зіткнулася б не тільки з ризиком задухи, а й із впливом високої температури, агресивних травних соків, а також із постійним рухом, що виникає, коли кит пливе або пірнає в товщі океану.

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