Кошмарная ситуация: может ли человек выжить, если его проглотит огромный кит

На фоне выхода нового фильма под названием "Падение в кита", ученые рассказали, что будет, если гигантское животное действительно проглотит человека.

Столетиями людей интересует вопрос о том, можно ли выжить, оказавшись внутри одного из крупнейших животных на Земле — кита. Этот вопрос был вновь поднят на фоне выхода на экраны нового фильма "Падение кита" (Whalefall), который рассказывает историю дайвера, которого проглатывает кашалот. У главного героя есть всего час, чтобы выбраться из ловушки, прежде чем закончится кислород. Но возможен ли такой кошмар в реальности? Ученые дали ответ, пишет Daily Mail.

По словам морских биологов, ответ на этот вопрос не так уж прост. Во-первых, большинство видов китов попросту не смогли бы физически проглотить человека. Однако существует одно гигантское исключение — кашалот, о котором и идет речь в фильме.

Известно, что кашалоты достигают в длину 18 метров и питаются крупной добычей, включая гигантских кальмаров. Это делает их одними из немногих китов, чья глотка достаточно широка, чтобы вместить человека.

По словам специалиста по сравнительной анатомии из Медицинской школы Икана при больнице Маунт-Синай Джой Райденберг, которая выступала консультантом при сздании фильма "Падение кита", большинство видов китов не смогли бы проглотить человека, но это под силу очень крупному и взрослому кашалоту. Эксперт отмечает, что речь идет об особи мужского пола, достигшей максимальных размеров — проще говоря, об исключительно крупном кашалоте.

В 2021 году произошел случай, потрясший весь мир: ныряльщик из Массачусетса Майкл Паккард, добывавший омаров, на короткое время оказался в пасти горбатого кита. И хотя пасть горбатого кита достаточно велика, чтобы вместить человека, его глотка — нет.

По словам Николы Ходжинс из организации по защите китов и дельфинов, на самом деле глотка горбатого кита размером примерно с человеческий кулак. Таким образом Паккард действительно оказался в пасти кита, но горбач не смог бы его проглотить, а потому выплюнул.

Но что бы произошло, если бы кашалот все же проглотил бы человека? Известно, что представители этого вида охотятся на кальмаров, в том числе и на гигантских особей. Ученые полагают, что они засасывают добычу в пасть, создавая мощную зону низкого давления в глотке, а затем проглатывают ее целиком.

По словам ученых, первой проблемой для человека в случае проглатывания, вероятно, стал бы недостаток кислорода. Отметим, что в фильме "Падение кита" герой-дайвер выживает благодаря остаткам воздуха в баллоне. Хотя это и дает драгоценное время, эксперты отмечают, что условия внутри кита остаются крайне опасными для жизни.

Дело в том, что внутри желудка кита темно, сыро и тесно. Кроме того, он также заполнен пищеварительными соками. А когда воздух в баллоне дайвера закончится, дышать станет практически нечем.

Еще одним испытанием для человека, угодившего в пасть кита, вероятно, станет растущее давление. Охотясь на кальмаров в глубинах океана, кашалоты регулярно погружаются на глубины, которые для незащищенного человека стали бы смертельными. И хотя дайвер внутри кита не контактирует напрямую с окружающей водой, колоссальное давление все равно создает крайне опасную среду.

Даже если предположить, что кому-то удалось бы пережить погружение на большую глубину, в конечном итоге жертва столкнулась бы с пищеварительной системой кита. Известно, что желудок кашалота состоит из нескольких отделений, помогающих переваривать жесткую добычу — например, кальмаров, у которые есть острые клювы и щупальца. Таким образом, оказавшись в желудке кашалота, человек столкнулся бы не только с риском удушья, но и с воздействием высокой температуры, агрессивных пищеварительных соков, а также с постоянным движением, возникающим, когда кит плывет или ныряет в толще океана.

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