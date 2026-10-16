Наследство от волков: почему собаки чувствуют запах человеческого страха

В новом исследовании ученые обнаружили, что волки реагируют на запах человеческого страха, подобно собакам — вероятно, эта способность развилась еще до одомашнивания.

Люди и собаки тысячелетиями живут о бок: за это время животные успели заработать репутацию лучших друзей человека. Но также известно, что собаки умею хорошо реагировать на химические сигналы, исходящие от людей — в результате они могут распознавать наши эмоциональные состояния, например, страх, пишет IFLScience.

Ранее эту связь часто объясняли результатом тысячелетнего процесса одомашнивания. Однако новое исследование показывает, что даже волки способны улавливать запах человеческого страха. Предыдущие исследования домашних собак показали, что при вдыхании химических веществ, содержащихся в человеческом поте и связанных со страхом, животные меняют свое поведение — у них даже учащается сердцебиение.

Этот эффект наблюдается как у щенков, так и у взрослых собак, а потому ученые полагают, что способность реагировать на подобные химические сигналы, вероятно, может быть обусловлена генетически, а не приобретена в процессе дрессировке или общения с людьми.

Открытым остается вопрос: возникла ли эта генетическая чувствительность к химическим сигналам человека в ходе одомашнивания или же она была присуща и диким предкам наших домашних питомцев. В новом исследовании ученые сосредоточились на том, чтобы выяснить это.

В ходе исследования команда собрала образцы пота у десятка женщин. Отметим, что образцы были собраны сразу после того, как реципиенты посмотрели либо расслабляющий документальный фильм о природе, либо фильм ужасов. Затем образцы предложили обнюхать группе из 11 собак и 8 волков. Все животные родились и выросли в неволе, поэтому были социализированы и привыкли к присутствию людей.

Животным по очереди предложили два образца:

один содержал пот, выделенный во время просмотра фильма ужасов

второй — во время просмотра фильма о природе.

В целом, ни собаки, ни волки не отдавали явного предпочтения какому-либо из образцов, однако при контакте с "образцами страха" их поведение было поразительно схожим. Результаты показывают, что оказавшись в вольере, где присутствовал запах человеческого страха, и собаки, и волки проводили меньше времени рядом с образцами пота и чаще смотрели на человека, который их сопровождал.

По словам ученых, результаты исследования свидетельствуют о том, что способность реагировать на человеческий страх, вероятно, могла возникнуть у псовых задолго до того, как люди приручили собак. Однако, поскольку волки, участвовавшие в исследовании, были выращены людьми, на основании этих результатов нельзя делать выводы о том, способны ли дикие волки реагировать на подобные сигналы.

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